Kapitän und Torhüter gehen eine Klasse runter

Torhüter Daniel Koller und die Mittelfeldspieler Marcel Ebinger und Michael Burdis bestritten am Samstag ihr letztes Spiel für SC Maria Lanzendorf. Die drei Stammspieler verstärken ab Sommer den Kader des FSV Velm in der 1. Klasse Ost.

In Velm übernahm der Ex-Trainer der „Maria“, Andreas Emerschitz, den Sportleiterposten. Er hatte aber nur bei der Verpflichtung von Burdis seine Hände im Spiel. „Ich habe gehört, dass er in Maria Lanzendorf nicht unterschrieben hat und dann habe ich ihn angerufen. Die anderen beiden Spieler waren schon vor meiner Amtsübernahme mit Velm im Kontakt“, berichtete Emerschitz.

„Arbeitstier“ soll die Löcher stopfen

Koller hat sich für den Gang in die 1. Klasse entschieden, da sein Bruder Martin von Eichkogel nach Velm wechselte. „Er will mit ihm gemeinsam spielen“, erläuterte Maria Lanzendorfs Sektionsleiter Christopher Neubauer. Weiters werden Verteidiger Christoph Widena und Mittelfeldspieler Yunus Yando nicht mehr für die Rot-Schwarzen kicken.

Die Vereinsführung hatte auf die Spielerabgänge schnell reagiert. Dabei fiel die Wahl zum großen Teil auf Kicker, die in der Vergangenheit bereits gegen Maria Lanzendorf gespielt haben. Koller soll durch Philipp Mader ersetzt werden. Er brachte es im Vorjahr zu sieben Einsätzen mit Schwechats U23 in der Wiener Stadtliga. Auf der Außenbahn soll künftig Daniel Koppensteiner eine wichtige Rolle spielen. Er war zuletzt beim SC Haslau unter Vertrag und traf in der 1. Klasse acht Mal.

Von Perchtoldsdorf kommt außerdem Stürmer Stefan Hackl. „Er war in der letzten Saison das eine oder andere Mal verletzt, ist aber wieder fit. Er hat uns immer ein Tor gemacht, wenn er gegen uns gespielt hat“, erinnerte sich Neubauer. Der vierte Neuer ist Boris Trailovic, der bisher für SV Srbija Wien im Einsatz war und schon unter Trainer Branko Cvetkovic gespielt hat. „Er ist ein Arbeitstier in der Mitte und soll die Löcher stopfen.“