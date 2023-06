Kapitän von Spielern und Fans verabschiedet

Marienthal war der letzte Gegner des 1. SV Wiener Neudorf. In einem Spiel ohne Bedeutung für die Wiener Neudorfer stand die Verabschiedung einiger Spieler im Vordergrund. Dabei galt das Hauptaugenmerk einem Kicker: Kapitän Bernd Orgelmeister.

Orgelmeister kickte in seiner Karriere mehrmals für Wiener Neudorf und auch Guntramsdorf, seinem künftigen Arbeitgeber. Vor seinem neuerlichen Wechsel zu den Blau-Weißen wurde der Kapitän, der vor zwei Wochen seinen 32. Geburtstag feierte, von den Zuschauern mit Sprechchören und einem Spruchband verabschiedet. Seine Teamkollegen schenkten ihm außerdem ein eingerahmtes Trikot. Jeder Spieler verewigte sich dabei mit seiner Unterschrift. Begleitet wurde die Zeremonie mit der Musikeinlage „You’ll never walk alone“.

„Capitano, wir werden dich vermissen“ ließen die Zuschauer wissen. Foto: Nina Wagner

„Ein Traum. Nur der Zeitpunkt war vielleicht schlecht gewählt. Kurz vor Spielbeginn. Mit Tränen in den Augen musste ich in die Partie gehen“, schilderte der Kapitän. Er spielte schon im Vorjahr mit dem Gedanken, kürzer zu treten. „Da habe ich mich noch überreden lassen“, will sich Orgelmeister nun mehr auf das Privatleben konzentrieren. Die Abgänge von Trainer und Spielerkollegen spielten bei seiner Entscheidung auch eine Rolle. „Das Fußballleben möchte ich aber in den nächsten zwei Jahren ausklingen lassen.“ Das tut er ab Sommer bei Jugendverein Guntramsdorf.

Sportleiter Ilija Plavcic bestätigte außerdem sechs weitere Abgänge. Jakob Seidl wird Orgelmeister nach Guntramsdorf folgen. Amar Dzafo spielt künftig in Luxemburg. Julian Krenn muss sich aus beruflichen Gründen zurückziehen, bleibt aber dem Verein als Jugendtrainer erhalten. Weiters werden Darko Mrkonjic, Antonio Janjic und Seyyid Ekinci Wiener Neudorf verlassen.