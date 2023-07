Kracher kurz vor dem Ende

Kurz vor dem Ende der Transferphase sorgt Wr. Neudorf noch einmal mit einem Transferkracher. Igor Klaric gehört in der vergangenen Saison zum Stammpersonal des FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost. Diesen Sommer sollte ihn sein Weg nach Kapfenberg führen. Dieser Wechsel zerschlug sich jedoch und Klaric hing in der Luft. In Wr. Neudorf soll sich Klaric in der kommenden Saison fithalten und im Tritt bleiben. „Ich kenn ihn schon lange persönlich und konnte ihm ein vorübergehendes Jahr anbieten“, erzählt Sportlicher Leiter Ilija Plavcic.

Mit Thomas Csobadi und Matej Brocic lotste Plavcic damit drei Hochkaräter nach Wr. Neudorf und zeigt damit ordentlich auf. Mit 50 Spielern führte der Offiziell in der vergangenen Transferperiode Gespräche, ist dabei aber besonders stolz über die Rückkehrer, die ihren Wr. Neudorfer Wurzeln folgen. Nikischer (Kaltenleutgeben), Cakic (Admira), Sinanovic und Aigner (Brunn II) kommen zurück.

Wiener Neudorf als Sprungbrett ins Ausland

Darüber hinaus kann sich SV Wr. Neudorf die Abgänge von Mike Maklad und Amar Dzafo an die Fahne. Dzafo unterschrieb in Luxemburg laut Plavcic einen Profivertrag. Auch Maklad hat Angebote aus Deutschlands Regionalliga und schnuppert damit am Profigeschäft. „Auch Dzafos Verein hat schon ein konkretes Angebot abgegeben. Er ist sicher weg, jongliert noch“, erzählt Plavcic und zeigt sich stolz: „Das ist das, was wir anbieten wollen. Bei uns sind immer einige Beobachter und man kann sich ins Schaufenster spielen. Diese Chance wollen wir Spielern wir Brocic, Csobadi und Klaric auch geben.“