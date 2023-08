Lokalmatador traf „Zuhause“ doppelt

Zum Saisonauftakt in die Gebietsliga-Saison war die zweite Garnitur des SC Wiener Neustadt in Hirschwang zu Gast. Mit dabei in der Startelf des SC war der Schwarzataler Lokalmatador David Hofer. Der Stürmer, der seine Karriere in Hirschwangs Nachbarortschaft Schlöglmühl startete und selbst vor ein paar Jahren im Dress der Rax-Elf auflief, erzielte beim 2:1-Auswärtssieg beide Treffer für sein Team und wurde so zum entscheidenden Faktor.

Für den 35-jährigen Routinier war die Begegnung etwas Besonderes, kennt er Hirschwang und die gesamte Umgebung in und auswendig. „Natürlich beinhalten Spiele gegen Hirschwang für mich immer eine gewisse Brisanz. Mein Elternhaus befindet sich nur wenige Meter vom Hirschwanger Sportplatz entfernt. Ich bin hier aufgewachsen, kenne nahezu alle Leute persönlich und habe mit vielen von ihnen während meiner Zeit in Hirschwang, aber auch bei anderen Vereinen zusammengespielt und auch gearbeitet.“ Einen besonderen Bezug hat Hofer zu Hirschwangs Dauerbrenner Hasan Duman, der ihn schon lange begleitet, sei es als Gegenspieler oder Teamkollege: „Ich kenne ihn schon seit 2006 aus unserer gemeinsamen Zeit in Wiener Neustadt. Damals waren wir beide blutjung, mittlerweile sind wir beide schon alte Hasen.“

In der Vorsaison war der mehrmalige Torschützenkönig nicht immer gesetzt im SC-Dress, gab in der ersten Runde des Jahres aber eine starke Bewerbung für die weiteren Wochen und Monate ab. Mit seiner Rolle im Team kommt Hofer sehr gut zurecht, auch wenn er als Routinier mittlerweile auch andere Aufgaben hat: „Primär will ich einen positiven Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten. Das ist nicht immer mit Toren, Vorlagen oder Einsatzzeit verbunden, sondern auch mit dem Verhalten abseits des Platzes oder in persönlich schwierigen Phasen. Ich möchte einfach ein Vorbild für unsere Jungen sein und ihnen vorleben, welches Verhalten von allen Spielern erforderlich ist, um unser großes Ziel, Meister zu werden, zu erreichen.“

Neben den Mannschaftszielen hat der Stürmer aber auch große Erwartungen an sich selbst: „Sekundär, jeder der mich kennt weiß das, möchte ich natürlich so viele Tore wie möglich machen. Wenn ich dieses Verlangen mal nicht mehr habe weiß ich, dass es Zeit ist aufzuhören.“