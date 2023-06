Marienthal: Rosenegger-Nachfolger steht fest

Er kommt aus Bruck, war einst ein super Stürmer und betreute zuletzt den SC Frauenkirchen in der 1. Klasse Nord im Burgenland: Ernst Horvath übernimmt ab Sommer das Zepter beim ASK Marienthal.

„Seine Vorstellungen passen mit unseren überein. Er verfügt über eine fundierte Ausbildung und kennt die Vereine in Niederösterreich und im Burgenland“, ist die Klubführung des ASK von dem neuen Mann überzeugt.

Horvath hat Quintett im Schlepptau

Neo-Coach Horvath hat gleich fünf Spieler im Schlepptau. Zwei davon nimmt er vom Ex-Verein Frauenkirchen mit: Juraj Kiss und Lukas Kissak. Ein dritter slowakischer Spieler, Andrej Nemec, kommt vom SC Apetlon. Stifter in Ebreichsdorf, Straka geht nach BerndorfZudem stoßen die Brüder Lukas und Valentin Brkic, die zuletzt bei SV Stixneusiedl unter Vertrag waren, dazu.

Wichtige Stützen des Klubs sind zum Teil schon bei anderen Vereinen untergekommen. Abwehrchef Patryk Bercik spielt ab Sommer beim SC Großengersdorf (die NÖN berichteten). Toptorschütze Calvin Stifter dockt in Ebreichsdorf an. Die Zeichen bei Julian Schekulin stehen auf Abschied. Er will in einer höheren Liga spielen. Raphael Straka wechselt nach Berndorf. Er ist Vater geworden und möchte künftig kürzer treten.

Alles für den Stockerlplatz

Trainer Manfred Rosenegger, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzieht, will es in der letzten Runde gegen Wiener Neudorf noch einmal wissen. „Unser Ziel ist es, Dritter zu werden. Dafür werden wir alles versuchen.“ Derzeit liegt der ASK mit dem SC Hirschwang punktgleich hinter Meister Ebreichsdorf und den Juniors aus Wiener Neustadt. Dahinter lauert, mit zwei Punkten Rückstand, aber noch Leopoldsdorf. Das Team von Thomas Haider trifft in der letzten Runde auf Kaltenleutgeben.