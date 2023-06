Meister hat Rekord im Visier

67 Punkte. So viel erreichte Katzelsdorf in der Vorsaison – und hält damit den Punkterekord in der Gebietsliga Süd/Südost. Den Rekord kann Ebreichsdorf im letzten Spiel gegen Trumau noch knacken. Denn aktuell hält die Maucha-Elf bei 65 — mit drei mehr Punkten wären es 68. „Das ist noch unser großes Ziel“, verlautbart Trainer Skinny Maucha. Und auch für Goalgetter Mario Juric geht es noch um was. Der liegt mit 21 Toren knapp hinter Juniors-Stürmer Erkut Tekinsoy (22 Tore).