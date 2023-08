Nach Platz zwei will Wiener Neustadt mehr

ASK EggendorfDer Abstieg ist abgehakt. Neo-Coach Michael Schmidt blickt nach vorne: „Der Anspruch von mir, der Mannschaft und des ganzen Vereins ist es vorne dabei zu sein und so schnell wie möglich wieder in die 2. Landesliga aufzusteigen“, für die heurige Saison gibt Schmidt die Top-Fünf als Ziel aus: „Ein guter Start wird nach der letzten Saison wichtig sein.“

SVg BreitenauDie Waldherr-Elf will sich nach einer verkorksten Saison in der 2. Landesliga, in der Gebietsliga etablieren. „Grundsätzlich wollen wir uns erfangen und wieder die Freude am Fußball finden“, so Trainer Roman Waldherr, der mit der Vorbereitung nicht wirklich zufrieden war: „Wir werden auch körperlich noch brauchen, um dort hin zu kommen, wo wir sein müssen.“

Wiener Neustädter SC IIVorstand Toni Riesner hat ein Ziel vor Augen: „Wenn du letzte Saison Zweiter wirst, kann es nicht das Ziel sein wieder Zweiter zu werden. Wir wollen um die Meisterschaft spielen und aufsteigen.“ Mit einem Durchmarsch, wie ihn Ebreichsdorf letzte Saison hinlegte, rechnet Reisner nicht: „Es wird fünf, sechs Mannschaften geben, die das gleiche Ziel wie wir haben.“

ASK MarienthalDie Blau-Weißen sind in der Gebietsliga eigentlich immer ein sicherer Tippfür das erste Drittel. Diesen Anspruch stellt die Truppe von Neo-Coach Ernt Horvath auch in dieser Saison. „Ich traue uns einiges zu. Der Kader ist nicht schlecht. Bei uns wird es darauf ankommen, ob alle fit bleiben“, glaubt Horvath, dass Marienthal wieder unter den Top-Drei finisht.

SC Leopoldsdorf/WienMit Platz vier verlief die Vorsaison überraschend positiv. Trainer Peter Kautzner, der im Sommer von Thomas Haidner übernahm, will die Spitzenplatzierung wiederholen. Zwar gab es einen kleineren Umbruch, doch die Abgänge rund um 17-Tore-Mann Emre Akpinar, wurden adäquat ersetzt, so mancher Konkurrent traut dem SC die ersten Drei zu.

SC HirschwangAls Aufsteiger schaffte die Elf von der Rax den Sprung ins obere Tabellendrittel. Daran will Coach Peter Kaltenegger anschließen: „Wir wollen prolongieren, wo wir letzte Saison aufgehört haben. Im zweiten Jahr wird es aber sicher schwerer“, verzichtet der Trainer auf große Ansagen: „Wenn wir die gemeinsame Stärke in der Vordergrund stellen, ist viel möglich.“

Libor Zondra (l.) und Hirschwang gehen nach einer starken Debütsaison in das zweite Jahr in der Gebietsliga. Die Elf vom Fuße der Rax gilt als heißer Anwärter für einen Platz unter den ersten Drei. Foto: Novak, Novak

ASK Bad Fischau-BrunnThomas Steiner geht in seine erste volle Saison als Bad Fischauer Cheftrainer: „Wir sind als Mannschaft momentan noch nicht ganz dort, wo wir hin wollen“, gesteht Steiner: „Die ersten Testspiele waren in Ordnung, ohne zu glänzen. Die letzten zwei Spiele waren eher schwach.“ Am Ende will der Coach mit den Kurortler dennoch im ersten Drittel stehen.

Casino BadenUnter Rainer Weiß noch im Abstiegskampf, führte Werner Hasenberger den BAC in ruhigere Gefilde. Nach prominenten Neuzugängen im Sommer zählt Casino Baden durchaus zum erweiterten Favoritenkreis. „Es wäre vermessen zu behaupten, wir wollen uns nicht verbessern. Unser Ziel ist es im vorderen Bereich mitzumischen“, so Coach Hasenberger.

SV Wiener NeudorfNach einem mittelgroßen Umbruch formieren sich die Neudorfer unter Trainer und Ex-Profi Eldar Topic neu. „Das kann oft ein halbes Jahr dauern. Vielleicht geht es aber auch schneller“, gesteht Topic: „Spielerisch mache ich mir keine Sorgen, haben viel Qualität.“ Positiv ist die Rückkehr von Leistungsträger Filip Cucic nach überstandenem Schlüsselbeinbruch.

Eldar Topic coacht eine neuformierte Wiener Neudorfer Truppe mit Potenzial für eine Überraschung. Fotos: Christopher Schneeweiß/Malcolm Zottl Foto: Malcolm Zottl

SC Maria LanzendorfIm Sommer gab es einige personelle Veränderungen. „Wir haben viele neue Spieler“, bestätigt Coach Branko Cvetkovic, wo seine Mannschaft wirklich steht, ist schwer einzuschätzen: „Es war im Sommer schwer sich einzuspielen. In der letzten Trainingswoche sollten aber alle dabei sein. Wir hoffen auf einen guten Start auswärts in Kirchschlag.“

SC ReisenbergBleibt die erste Elf fit, ist mit den Reisenbergern zu rechnen und eine gute Platzierung möglich. Falls Trainer Patrick Kasuba im Laufe der Saison, ob des kleinen Kaders mit Aufällen zu kämpfen hat, kann es schnell in die andere Richtung gehen: „Ich glaube wir können grundsätzlich jeden schlagen. Es ist nicht leicht gegen uns zu spielen und wollen unsere Partien gewinnen.“

USC KirchschlagIm vergangenen Herbst war die Pürrer-Elf noch gut unterwegs. Im Frühjahr hatten die Blau-Weißen mit zahlreichen Verletzten zu kämpfen. Kirchschlag rutschte beinahe noch in den Abstiegskampf. „Wir haben ein schweres Frühjahr gehabt. Jetzt wollen wir uns wieder stabilsieren und peilen eine Rangverbesserung an“, sagt Coach Stefan Pürrer.

SC BerndorfNach zwei Titeln in Folge ist Berndorf eine der Unbekannten. Der Kader wurde im Sommer punktuell verstärkt und für die Gebietsliga fit gemacht. Trainer Albin Kajtezovic will erst einmal in der Liga ankommen: „Eine genaue Prognose kann ich noch nicht abgeben. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und konstant unsere Leistung bringen.“

SC Himberg„Die Bayern der 1. Klasse Ost“ wurden dem eigenen Anspruch gerecht. In der Gebietsliga ist die Rolle eine neue. Die Top-Favoriten sind in der neuen Liga andere. „Es ist eine sehr ausgeglichene Liga. Es ist schwer zu sagen, wo wir stehen“, kann Trainer Helmut Zeiner noch keine valide Porognose abgeben. Mit dem Abstieg haben die Himberger nichts zu tun.

Martin Schlossinger und Marienthal sind immer für einen Top-Fünf-Platz in der Gebietsliga gut. Ganz vorne ist der ASK heuer aber eher nicht zu erwarten. Foto: Novak, Novak

Die erste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Eggendorf – Bad Fischau-Brunn, Himberg – Marienthal, Hirschwang – Wiener Neustadt II, Kirchschlag – Maria Lanzendorf, Reisenberg – Casino Baden.

Samstag, 18.30 Uhr: Leopoldsdorf/Wien – Berndorf.

15. August, 17.30 Uhr: Breitenau – Wr. Neudorf .