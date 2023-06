Reisenberg jubelt über den Klassenerhalt

Des einen Freud, des anderen leid. Während Bezirkskontrahent Trumau den Gang in die 1. Klasse antreten muss, ist Reisenberg gerettet. Logisch, dass die Erleichterung bei Trainer Patrick Kasuba groß war, dass es der Ligaverbleib rechnerisch endlich geschafft ist. „Gefühlt haben wir die ganze Saison gegen den Abstieg gespielt. Wir konnten uns nie so richtig eindeutig absetzen. Durch den guten Endspurt, den wir hingelegt haben, haben wir es aber geschafft“, atmete Kasuba durch.

Die Kaderplanung läuft damit schon für die nächste Saison. Kasuba will den Kader so gut wie möglich zusammenhalten. „Dann könnte man im vorderen Drittel mitspielen“, ist er überzeugt. Ob Kasuba aber in der nächsten Saison weiter Trainer von Reisenberg sein wird, steht noch nicht fest. Ein finales Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen steht noch aus.