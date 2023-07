Schnitzelsonntag mit Ex-Bundesligakicker

NÖN: Sie haben in der Meistersaison 16 Tore erzielt und ziehen sich jetzt zurück. Weshalb?

Alexander Gogic: Ich möchte mich nun auf meinen Obmann-Posten konzentrieren, den ich im März übernommen habe. Sollte sich jemand verletzten, kann ich natürlich einspringen. Ich werde aber nur mehr der Notnagel sein.

NÖN: Wie konnten Sie den Ex-Bundesligakicker Daniel Drescher für Himberg gewinnen?

Gogic: Daniel war ein Jugendfreund von mir, hat die Admira-Akademie durchgemacht und hat über 100 Bundesligaeinsätze vorzuweisen (Anm. der Redaktion: Drescher spielte für Admira, WAC und St. Pölten). Er wollte eigentlich aufhören, weil er mit der Hüfte Probleme hatte. Er hat aber seinem Körper die nötige Zeit gegeben, um sich zu erholen und weiß zu schätzen, was wir hier auf die Beine stellen.

NÖN: Welche Schritte wurden unternommen, um diese Wertschätzung zu erlangen?

Gogic: Im Hintergrund wird so viel getan, damit sich jeder Spieler wohl fühlt. Jeder, der das Trikot des SC Himberg trägt, kann das bestätigen. Wir haben zum Beispiel Zeugwarte, die sich den Hintern aufreißen und an einem Spieltag hatten wir ein Filmteam am Platz, das den ganzen Tag über gedreht hat. Die Spieler wissen die Bemühungen zu schätzen und sind deshalb auch geblieben. Dank der Überzeugungsarbeit des Trainers konnten wir außerdem Qualitätsspieler an Land ziehen. Es ist unter anderem beachtlich, dass wir Tobias Petritsch von#m Meister Ebreichsdorf wegreißen konnten.

NÖN: Sie hätten aber noch gerne den einen oder anderen ins Boot geholt.

Gogic: Der Trainer (Anm. der Redaktion: Helmut Zeiner) und ich denken absolut gleich und leben dieselbe Philosophie. Wir telefonieren jeden Tag. Manchmal eine Stunde lang. Tatsächlich wollte ich noch weitere Spieler holen, aber er hat mich in diesem Fall belehrt und gemeint, dass er vom aktuellen Kader überzeugt ist. Ihm war es vor allem wichtig, dass wir alle Spieler der Meistersaison halten, weil wir uns diesen Erfolg hart erarbeitet haben.

NÖN: Auf welche Duelle freut sich der Verein?

Gogic: Wir freuen uns natürlich auf die Derbys. In der 1. Klasse Ost sind sie leider untergegangen. Frühere Begegnungen haben gezeigt, dass Gegner wie Marienthal viele Besucher garantieren. Gleich zum Auftakt haben wir Marienthal im Heimspiel. Ich erwarte mir 200 Zuschauer. Für einen Spieler gibt es nicht Schöneres. In Runde sechs empfangen wir dann bei unserem berüchtigten Schnitzelsonntag Leopoldsdorf. An dem Tag könnten es schon 400 Besucher werden. Genau aus diesen Gründen spüre ich bei jedem Spieler das Knistern. Wir freuen uns irrsinnig auf die Liga.