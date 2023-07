Suche nach dem Rezept

Die Meisterschaft naht, langsam aber sicher gilt es das richtige taktische Rezept für die kommende Saison zu finden. Dabei könnte man meinen, Aufsteiger Berndorf müsste nach ihrer fabelhaften Vorsaison gar nicht so viel daran ändern. Am Wochende musste sich die Mannschaft von Trainer Albin Kajtezovic aber im Test gegen Stockerau klar mit 0:6 geschlagen geben. „Eklatant“, beschrieb Kajtezovic den Klassenunterschied. Der 37-Jährige meint: „Dieses Spiel hat uns viel gebracht und uns unsere Schwächen aufgezeigt.“ Vorwurf würde er seiner Mannschaft keinen machen: „Mit dem Einsatz bin ich, wie eigentlich schon die gesamte Vorbereitung, zufrieden.“

Wir müssen gegen den Ball noch eine Schippe drauflegen. Ich bin überzeugt, dass es in den nächsten Wochen besser wird.“ BAC-Trainer Werner Hasenberger

Bevor die Saison der Kruppstädter am 5. August im Meistercup gegen Enzesfeld richtig losgeht, liegt noch einiges an Arbeit vor Kajtezovic: „Es gibt Sachen, die wir noch verbessern müssen.“ Welche, diese sind, wollte sich der Berndorf-Coach im Gespräch mit der NÖN nicht entlocken lassen: „Das bespreche ich intern, aber wir wissen, wo wir ansetzen müssen. Genau jetzt startet die Phase der Vorbereitung, in der wir Taktik und Spielzüge einstudieren und uns den letzten Schliff holen.“

Den will sich auch Casino Baden holen. Ergebnistechnisch verlief die vergangene Woche mit einem 3:3 gegen Weissenbach und einem 5:0 gegen Inzersdorf erfreulicher. Trainer Werner Hasenberger sieht auch hier Verbesserungspotenzial: „Wir sind in einer Phase der Vorbereitung, in der die Spieler einfach noch nicht in dieser körperlichen Verfassung sind. Daher passieren uns im Defensivverhalten noch einige Fehler.“ Da will der 51-Jährige ansetzten: „Wir müssen gegen den Ball noch eine Schippe drauflegen. Ich bin überzeugt, dass es in den nächsten Wochen besser wird.“