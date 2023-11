Trainer Horvath: „Jetzt sind wir die Jäger“

Besnik Murseli war einmal mehr der Matchwinner für den SC Hirschwang. Mit seinem Siegestreffer auf dem ASK-Sportplatz hievte er seine Mannschaft zurück an die Tabellenspitze und sicherte dem Klub aus dem Kurort den Herbstmeistertitel.

Für Marienthal war der erst neunte Gegentreffer in der Herbstsaison der schmerzhafteste. Dabei hatte Murselis Gegenspieler, Marienthals Rechtsverteidiger Florian Dworsky, den Toptorjäger der Liga die meiste Zeit unter Kontrolle. „Er war heute unser stärkster Spieler und hatte den Murseli mit einer einzigen Ausnahme über die 90 Minuten kalt gestellt“, lobte Trainer Ernst Horvath.Gäste standen hinten kompaktDie Hausherren waren mit einer kompakt stehenden Abwehr konfrontiert. „Sie waren darauf aus, unser Spiel zu zerstören. Ihre Konter haben wir eigentlich gut abgewehrt, aber wir scheiterten leider im Abschluss. Oft fehlte der Finalpass“, analysierte Horvath im Nachgang der Begegnung.

Nachdem die Gäste mit den mitgereisten Fans feierten, wandte sich der ASK-Trainer in der Kabine an die Mannschaft. „Ich habe ihnen für die Leistung in der Herbstsaison gratuliert und ihnen klar gemacht, dass wir eben nun nicht der Gejagte, sondern die Jäger sind.“ Nachdem Bad Fischau/Brunn das Heimspiel gegen Kirchschlag mit 2:0 gewann, jagen die Marienthaler in der Rückrunde auch den Verein aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land.