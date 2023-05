Trumaus Trainersuche

Wer macht es in Trumau? Der aktuelle Trainer Thomas Markytan wird den ASK im Sommer ja bekanntlich in Richtung Gloggnitz verlassen. Logisch, dass die Gerüchteküche am Brodeln ist. Namen, die kursieren, sind etwa die von Ebreichsdorf II-Trainer Eldar Topic, der bereits vor Markytan in Trumau coachte. Oder der von Jürgen Schmitt, aktuell bei Wilfleinsdorf an der Seitenlinie. Auch Thomas Gonda, der ehemalige Kaltenleutgeben-Coach ist Co-Trainer bei Mannswörth, ist in der Verlosung.

Zu den Namen wollte sich Trumaus Obmann Helmut Horvath nicht äußern. Wo die abstiegsgefährdeten Trumauer in der kommenden Saison spielen, sei aber egal: „Die Kandidaten, mit denen wir reden, sind ligaunabhängig interessiert.“