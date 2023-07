Vorstand gewählt, Trainer im Amt

Mit der Wahl des neuen Vorstands wird beim SC Leopoldsdorf eine neue Ära eingeleitet. Mit jungen Mitgliedern wird in der kommenden Saison der nächste Spitzenplatz in der Gebietsliga in Angriff genommen. In genau einem Jahr sollen die Leopoldsdorfer im besten Fall schon auf der neuen Anlage kicken.

Hauptsponsor Richard Krammer wird gemeinsam mit Helmut Hoinig das Obmann-Duo bilden. „Mittlerweile bin ich der Dienstälteste. Alleine schaffte ich das nicht mehr“, erläuterte Krammer die Installierung einer zweiten Führungskraft. Eine große Unterstützung soll auch der neue Sportleiter Roman Schlögl sein. Schlögl ist schon lange beim Verein. Er war in seiner Laufbahn Nachwuchs- und Reservespieler und hat die U23 trainiert. Nun wird er unter anderem für die Abwicklung von Spielertransfers zuständig sein.

Krammer: „Es hat sofort gefunkt“

Den zurückgetretenen Trainer Thomas Haidner wird Peter Kautzner ersetzen. Er war zuletzt drei Saisonen lang bei den Oranjezz in Götzendorf, ehe er sich für ein Jahr zurückzog. „Ich kenne ihn schon seit 20 Jahren. Er kennt die Liga gut und war schon in Guntramsdorf Trainer. Es hat zwischen uns sofort gefunkt“, berichtete Krammer, dass er sich mit dem Trainerkandidaten schnell einig war.

Zu den vier Abgängen des SC Leopoldsdorf zählt unter anderem der Toptorschütze. Emre Akpinar, der in der Vorsaison 17 Mal knipste, wechselt innerhalb der Liga zu den Juniors aus Wiener Neustadt. Mit der Verpflichtung von Julian Schekulin vom ASK Marienthal verfügt Leopoldsdorf nun über einen flinken offensiven Außenbahnspieler, der zuletzt aber auch in der Abwehr eine gute Arbeit leistete. „Der Stamm, der schon lange hier ist, ist geblieben. Daher werden wir wieder im oberen Drittel mitspielen“, meint Krammer.