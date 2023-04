Wiener Neustädter Juniors: Frischer Wind für Riedl nur eine Brise

Werbung

Erst nach dem 4:1 und dem kurz darauffolgenden 5:1 war sich Juniors-Trainer Jürgen Riedl sicher, dass seine Mannschaft den Sieg über die Zeit bringt: „Dann war es entschieden, auch wenn ich da immer vorsichtig bin.“

Die bleibenden Bedenken waren wohl auch gerechtfertigt, bekam man nach dem fünften Treffer auch noch zwei Gegentore. „Wir haben dann den Schwung verloren. Da war der Kopf schon woanders“, so Riedl, der trotz guter Leistung Kritik an seiner Mannschaft findet: „Eine richtig gute Mannschaft macht auch das sechste oder siebente Tor. Es war am Ende vielleicht unnötig hektisch, vielleicht auch wegen mir, weil ich das gar nicht verstanden habe. Die Tore waren einfach vermeidbar. Das war sehr nachlässig von uns. Da war dann viel Unruhe drinnen in der Partie.“

Wie auch in den anderen Partien konnte Riedl viel Qualität von der Bank bringen, war dann aber fast enttäuscht: „Da erwarte ich mir mehr, wenn einer von der Bank kommt. Da kommt mir zu wenig Schwung rein, wenn wir wechseln. Da muss einfach mehr kommen“, erzählt Riedl und meint weiter: „Das ist das Einzige, was mir im Moment nicht taugt.“