Die Leopoldsdorfer haben in jeder der fünf Runden zumindest ein Tor erzielt und waren stets ein ebenbürtiger Gegner. „Das bringt uns aber nicht weiter“, weiß Trainer Peter Kautzner, dass nur Erfolgserlebnisse seine Mannschaft wieder in die Spur bringen können. Die knappen und unglücklichen Niederlagen haben bei den Kickern Spuren hinterlassen.

Im Heimspiel gegen die bisher stark auftretenden Hirschwanger hatte der Ausgleich trotz nummerischer Unterlegenheit gut getan. „Für die Moral war es sicher gut, aber in der Tabelle hat sich dadurch nichts getan. Ein Sieg wäre für den Kopf enorm wichtig. Wir brauchen den Befreiungsschlag“, betonte Kautzner im Gespräch mit der NÖN. Dieser könnte am Sonntag in Himberg (Anpfiff um 12 Uhr) gelingen. Der Trainer erwartet sich einen offenen Schlagabtausch: „Beide Mannschaften spielen offensiv. Die Mannschaft, die weniger Fehler macht und kaltblütiger ist, wird gewinnen.“

Gegner umgestoßen und Schiedsrichter kritisiert

Sein Gegenüber, Helmut Zeiner, weiß, dass der derzeitige Tabellenplatz des SC Leopoldsdorf noch keine große Bedeutung hat: „Leopoldsdorf wurde bisher unter Wert geschlagen.“ Himbergs Spieler sind dennoch auf Sieg eingestellt. Kautzner muss im Derby auf Innenverteidiger Klaus Münzberger verzichten. Er kassierte im Spiel gegen Hirschwang innerhalb von nur wenigen Sekunden zwei Mal Gelb. „Er hat bei einem Out-Einwurf vom Gegenspieler den Ball nicht bekommen und diesen umgestoßen. Nach der Gelben Karte hat er sich noch beschwert“, schilderte der Trainer. Fraglich ist auch der Einsatz von Außenverteidiger Michael Hofer, der in der Halbzeitpause aufgrund von Leistenproblemen ausgewechselt wurde.