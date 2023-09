„Punkte verschenkt. Völlig unnötig. Eine Katastrophe.“ Maria Lanzendorfs Coach Branko Cvetkovic ärgerte sich nach dem Schlusspfiff über die Fehler seiner Kicker und die verpasste Chance, in Baden Punkte mitzunehmen.

Die Rot-Schwarzen starteten eigentlich gut in die Partie und waren vor allem bei Standards und nach Flanken gefährlich. Der Gegentreffer wenige Minuten vor der Halbzeitpause ging auf das Konto von Goalie Philipp Mader. Nach einem weiten Ball wollte Innenverteidiger Antonio Romic das runde Leder vor dem gegnerischen Stürmer zu seinem Tormann zurückköpfeln, doch dieser stand bereits direkt hinter ihm. „Der Tormann hat beim herauslaufen nichts gesagt“, musste Cvetkovic das unglückliche Gegentor hinnehmen.

Unnötiges Foul auf der Mittelauflage

In Halbzeit zwei schwächte sich Maria Lanzendorf mit dem Ausschluss selbst. Außenverteidiger Peter Zelinsky beging sein zweites gelbwürdiges Foul. „Aber im Mittelkreis“, ärgerte sich sein Coach. Die Gründe für den durchwachsenen Start kennt der Trainer. „Einige sind noch nicht zu 100 Prozent fit, andere trainieren wegen dem Beruf nicht oft.“ Zudem müssen Eigenbauspieler oft vor der Partie der Kampfmannschaft das Reservespiel bestreiten. „Natürlich sind die dann richtig fertig.“ Cvetkovic fordert die Spieler dazu auf, wieder eine Einheit zu bilden. „Wir müssen mehr Charakter zeigen und noch mehr zusammenhalten.“ Er betonte außerdem: „Wir haben in Baden nicht schlecht gespielt. Wir müssen weiter kämpfen. In der Liga geht es heuer sehr knapp zu. Mit zwei Siegen steht man plötzlich wieder ganz oben.“