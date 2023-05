Zivotic als Erfolgsfaktor

Dass Ex-Profi Nikola Zivotic unglaublich viel Qualität besitzt, ist unbestritten. Das zeigte er Woche für Woche im Dress des ASK, war in fast jeder Partie der stärkste Mann der Ebreichsdorfer. Kein Wunder, dass Präsident Wolfgang Martinschitz bei seiner Rede „Zivo“ hervorhob: „Für ihn freut es uns besonders, dass er seinen ersten Titel holt.“

Der 27-Jährige zeigte sich überwältigt: „Ein unbeschreibliches und sehr erleichterndes Gefühl, weil wir die ganze Saison sehr hart dafür gearbeitet haben und am Ende der Titel rausschaut! Da sieht man, dass sich all die harte Arbeit am Ende des Tages auszahlt. Der Hunger nach mehr Titel nimmt auf jeden Fall mehr zu“, grinste er.

Nicht nur am Ball, auch als Kellner zeigte er seine Qualitäten (siehe Bild). „Ich selbst trinke ja kein Bier, aber ich schaue schon auf meine Mitspieler“, schmunzelte Zivotic.