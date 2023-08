Aufsteiger startet mit Auswärtssieg

„Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen“, kommentierte Leopoldsdorfs Trainer Peter Kautzner den Fehlstart in die Partie gegen den Aufsteiger Berndorf. Die Gäste waren zweikampfstark und starteten viele Angriffe. Nach zehn Minuten zappelte der Ball bereits im Netz. Nach einem Outeinwurf wurde der Ball zurück in den 16er gespielt und Christofer Horvat knallte diesen per Innenstange ins Netz. Unhaltbar für Goalie Daniel Balics.

In Minute 20 jubelten die Berndorfer erneut. Nach einem Eckball und einem Kopfball kam Balics nicht mehr zum Ball, allerdings wurde das Tor aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Wenige Minuten vor der Halbzeitpause fiel schließlich das 2:0 für Berndorf. Die Leopoldsdorfer verloren im Mittelfeld leichtsinnig den Ball. Der Gegenspieler wurde mit einem Foulspiel gestoppt. Der anschließende Freistoß fand Fitim Vorfaj.

In Hälfte zwei waren die Hausherren etwas gefährlicher und kamen dank dem Anschlusstreffer von Manuel Gessler (48.) wieder ran. Den Dreier nahmen am Ende aber die Gäste mit, die in den Schlussminuten noch zwei Mal die Latte trafen. „Im Großen und Ganzen war die Leistung enttäuschend“, resümierte Kautzner.