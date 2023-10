„Ich muss der Mannschaft meine Hochachtung aussprechen“, erkannte Maria Lanzendorfs Sportleiter Christopher Neubauer seine Mannschaft nicht wieder. Nach drei Niederlagen in Folge haben sich die Rot-Schwarzen ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten rehabilitiert. Beim klaren 3:0-Auswärtserfolg hätten sie Moral bewiesen und gezeigt, was in ihnen steckt. „Einfach Weltklasse“, jubelte Neubauer.

Die Aussagen von Trainer Branko Cvetkovic, mit dem der Klub nach drei Niederlagen in Folge getrennte Wege gegangen ist (die NÖN berichteten), hätten die Spieler motiviert. So hatte dieser im NÖN-Interview gemeint, dass gegen die starken Gegner in den nächsten vier Runden ein Punkt schon ein Erfolg wäre.

Mit dem Sieg gegen den Titelkandidaten hat die „Maria“ nun schon im ersten Versuch voll angeschrieben. „Schön, dass die Spieler seine Aussagen widerlegt haben. Die Spieler haben die Antwort am Platz gegeben“, meinte Neubauer.

Dem Sportleiter wäre aufgefallen, dass der Ex-Trainer keinen Zugang mehr zu den Spielern hatte. Der Kicker Djuro Mihaljica übernahm daher interimsmäßig seinen Posten. „Wir haben gesehen, was in jedem Spieler drinnen steckt, wenn ein Fingerspitzengefühl für jeden einzelnen Kicker vorhanden ist“, lobte Neubauer auch die spielerische Leistung des Mittelfeldspielers. „Das, was er von den Spielern verlangt hat, hat er auch selber auf den Platz gebracht.“

Eine ähnlich starke Leistung erwartet sich die Vereinsführung nun auch bei den nächsten Herausforderungen. Am Samstag muss die „Maria“ beim Tabellensechsten Wiener Neustadt ran, eine Woche später steigt das Derby gegen den aktuell Vierten Marienthal. Neubauer bestätigte, dass laufend Gespräche mit Trainerkandidaten geführt werden, aber die Zeit nicht drängen würde. Mihaljica wird daher auch gegen Wiener Neustadt das Kommando haben. „Wir haben keinen Stress. Die Mannschaft ist gut drauf und die Köpfe sind oben. Der Djuro macht seine Sache ohnehin gut.“