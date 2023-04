Ebreichsdorf mit Arbeitssieg

Werbung

Guntramsdorf - Ebreichsdorf 0:3. Gut im Spiel, in der Anfangsphase kaum etwas zugelassen. Da war die Welt für Guntramsdorf-Trainer Michael Hartl noch in Ordnung: „Da haben wir genau das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten, Ebreichsdorf war bis dahin nicht gefährlich.“ Nach zehn Minuten hatte Marcell Maglica sogar noch eine gute Chance auf die Führung der Hausherren, schloss aber zu zentral ab. Die gute, heile Welt bekam nach 25 Minuten aber einen Riss. Weil Miodrag Vukajlovic nach einem verlängerten Eckball zur Stelle war, das 1:0 erzielte. Kurz vor der Pause kam der zweite Riss. Guntramsdorf-Keeper Matijas Schreiber beging im Strafraum ein Foul - oder nicht? Da waren sich beide Teams nicht wirklich einig. Mario Juric war es jedenfalls egal, er vollendete vom Punkt zum 2:0. „Wir hatten Chancen auf das 1:0 und dann auch um das 1:1 zu machen. Und dann gehst du mit einem 0:2 in die Halbzeit“, schnaufte Hartl.

Drei Punkte ohne Glanzleistung

Nach der Pause hatten die Ebreichsdorfer klar mehr vom Spiel, die Hausherren mussten mit dem Rückstand notgedrungen aufmachen. Und kassierten so durch Tarik Yildiz nach 65 Minuten das 3:0. Die endgültige Entscheidung, die Partie war damit gegessen. Keeper Schreiber verhinderte gegen seinen Ex-Verein noch eine höhere Niederlage. „Unter dem Strich ein verdienter Sieg, auch wenn es keine spielerische Glanzleistung war“, fasste Ebreichsdorf-Coach Skinny Maucha zusammen.

Statistik:

1. SVG GUNTRAMSDORF - ASK EBREICHSDORF 0:3 (0:2).

Torfolge: 0:1 (25.) Vukajlovic, 0:2 (42. Strafstoß) Juric, 0:3 (65.) Yildiz.

Guntramsdorf: Schreiber; Pegac, Grassl, Okelmann (72. Eitler), Lintner (83. Tutic); Stettner, Mjka, Maglica, Hanyka; Brunnhofer (54. Feher), Puskas.

Ebreichsdorf: Pendl; Klug, Jonovic, Vockathaler, Vukajlovic; Yildiz (76. Poukar), Antony (83. J. Moser), Zivotic, Anderst; Knötzl (76. Hoffer), Juric (66. Petritsch).

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Toiflhart