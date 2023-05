„Die Leichtigkeit ist zurück“

GUNTRAMSDORF - MARIENTHAL 1:1. „Mit unserer Fünferkette im Mittelfeld haben wir sie gut in Schach gehalten“, sprach Guntramsdorfs Trainer Michael Hartl von einer guten ersten Halbzeit seiner Mannschaft. Das 1:0 fiel in Minute 23. Nach einem Outeinwurf wurde der Ball über die Marienthaler Abwehr geköpfelt und Patrik Puskas zielte in die lange Ecke. „Wir haben es dann verabsäumt das zweite und dritte Tor zu machen“, sah Hartl noch die eine oder andere Offensivaktion seiner Elf.

„Mit Verteidigen beschäftigt“

In Halbzeit zwei wendete sich das Blatt. „Wir waren nur mehr mit Verteidigen beschäftigt“, meinte Hartl. In der 76. Minute gelang Omar El Mokadem der verdiente Ausgleich. Die Gäste vergaben in den zweiten 45 Minuten viele Chancen. „Es war aber immer ein Kopf oder ein Fuß dazwischen“, schilderte Marienthals Trainer Manfred Rosenegger. Es lag aber nicht nur an der Guntramsdorfer Verteidigung, dass der ASK nicht mehr Tore erzielte. „Wir waren beim Abschluss nicht selbstbewusst.“

Hartl konnte am Ende mit dem Punkt zufrieden sein. „Nachdem der Abstieg nun fix ist, ist bei den Spielern auch die Leichtigkeit zurückgekehrt. Das war heute deutlich zu sehen.“

05.05.2023 19:30

Statistik:

Guntramsdorf - Marienthal 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (23.) Puskas, 1:1 (76.) El Mokadem

Karten: Pegac (85., Gelbe Karte Foul), Brunnhofer (29., Gelbe Karte Foul), Stettner (76., Gelbe Karte Foul), Vuckic (90+3., Gelbe Karte Unsportl.)

Guntramsdorf: Pegac, Puskas (68. Brandstetter), Hanyka, Okelmann, Stettner, Grassl, Mjka, Mahrle, Ehrenberger, Vuckic, Brunnhofer (77. Lintner)

Marienthal: Medic, Dworsky, Schlossinger, Schwanda (68. Rodax), Stifter, Erhart, Dingelmaier, Altindag, El Mokadem, Straka (70. Coskuner), Kodra

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Stevan Radenkovic