Hirschwanger Auftaktsieg war nicht in Gefahr

Die Kaltenegger-Elf ließ hinten nichts zu und schlug mit schnellen Vorstößen über Hasan Duman und Besnik Murseli eiskalt zu. Hirschwang zieht so in der Tabelle an Gegner Wiener Neudorf vorbei und setzt sich auf Rang fünf der Tabelle. Wiener Neudorf rutscht auf Platz sieben ab.

Die Gastgeber standen in der Defensive gut, ließen wenig bis nichts zwingendes von den Gästen aus Wiener Neudorf zu, versuchten selbst nach Ballgewinnen zum Erfolg zu kommen. In der 39. Minute sollte da auch gelingen. Hasan Duman bekam den Ball und lupfte ihn über Wiener Neudorfs Schlussmann Stech und drückte den Ball im Laufduell noch über die Linie. Kurz nach der Pause war Murseli zur Stelle. Nach einem Ballgewinn kam der Pass auf den Goalgetter, der im eins gegen eins mit dem Tormann souverän blieb. In der Schlussphase legte er selbst einen zweiten, sehr ähnlichen Treffer nach und sicherte seinem Team den ungefährdeten 3:0-Auftaktsieg. Kurz vor dem dritten Tor sah Hirschwangs Abwehrspieler Patrick Adlboller nach einem Foul noch Gelb-Rot. In der Nachspielzeit schickte der Schiedsrichter dann noch Wiener Neudorfs Matej Jukic wegen einer Torchancenverhinderung vom Platz

Stimmen zum Spiel:

"Wir haben eigentlich nichts zugelassen. Das was sie hatten sind Halbchancen. Wir sind alle drei Tore über Konter gefahren. Ballgewinn im Mittelfeld, dann schnell in die Offensive. Die Gelb-Rote war berechtigt. Wir freuen uns, dass wir überzeugend gewonnen haben gegen einen guten Gegner." Peter Kaltenegger, Trainer SC Hirschwang.

Hirschwang - Wr. Neudorf 3:0 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Hirschwang, 100 Zuseher, SR Alen Viljusic

Tore:

1:0 Hasan Duman (39.)

2:0 Besnik Murseli (55.)

3:0 Besnik Murseli (85.)

Hirschwang: S. Stummer, D. Brandstätter (52. M. Karaaslan), P. Adlboller, M. Doppelreiter (73. K. Brenner), M. Holzer, H. Duman (86. L. Pollross), J. Petr, D. Ceka, P. Wedl, L. Zondra, B. Murseli (86. E. Rexha); M. Funovics, A. Hasi

Trainer: Peter Kaltenegger

Wr. Neudorf: S. Stech, B. Orgelmeister (57. D. Zimmermann), A. Janjic, A. Dzafo (68. J. Seidl), J. Krenn, M. Kvesic (57. D. Maras), S. Ekinci (57. M. Tadic), F. Cucic, M. Maklad, D. Mrkonjic (87. T. Dramac), M. Jukic; G. Dikic

Trainer: Damir Ozegovic

Karten:

Gelb: Patrick Adlboller (30., Unsportl.), Libor Zondra (43., Foul), Stefan Brandstätter (50., Kritik), Defrim Ceka (75., Unsportl.) bzw. Jakob Seidl (92., Unsportl.)

Gelb-Rot: Stefan Brandstätter (50., Kritik), Patrick Adlboller (83., Foul) bzw. keine

Rot: keine bzw. Matej Jukic (95., Torchancenverh.)