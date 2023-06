Rapid kommt nach Kirchschlag in der Buckligen Welt

Ab 4. Juli hält der SK Rapid Wien in Bad Tatzmannsdorf ein einwöchiges Sommer-Trainingslager ab. Für das abschließende Testspiel kommen Guido Burgstaller, Marco Grüll und Co. jedoch ins Kirchschlager Weststadion. Am Dienstag, dem 11. Juli, um 18 Uhr trifft der Österreichische Rekordmeister in einem Testspiel auf den SK Sigma Olmütz. Zwei Wochen vor dem Bundesliga-Beginn will sich Grün-Weiß in Kirchschlag den Feinschliff holen.

Karten für den Testspiel-Schlager gibt es bei der Scherz-Kogelbauer GmbH, der Sparkassen-Filiale in Kirchschlag sowie bei den Spielern und Funktionären des USC zu erwerben. Erwachsene können das Spiel für 18 Euro (VVK: 15 Euro), Jugendliche bis 15 Jahre für 10 Euro (VVK: 8 Euro) sehen. Kinder unter zehn Jahre sind bei freiem Eintritt mit von der Partie.