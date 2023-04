Guntramsdorf wohl abgestiegen

Kaltenleutgeben - Guntramsdorf 3:2. Derbytime in Kaltenleutgeben. Und das konnte aufgrund der Tabellenkonstellation nicht brisanter sein. Denn der Vorletzte hatte das Schlusslicht zu Gast. Die Hausherren starteten wie aus der Pistole geschossen. Vier Minuten waren gespielt, da tauchte Lukas Hellmuth-Schirnhofer nach einem Eckball plötzlich alleine vor dem Tor auf, stellte auf 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Alexander Nikischer, der einst beim Gegner spielte, auf 2:0. „Da war das Spiel eigentlich schon gelaufen, aber wir haben es dann noch an uns gerissen“, hob Guntramsdorf-Trainer Michael Hartl die Moral hervor. Manuel Hanyka sorgte nach 24 Minuten für den Anschlusstreffer, Sani Vuckic noch vor der Pause für den Ausgleich. Zudem hätten die Guntramsdorfer nach einem vermeintlichen Foul an Josef Ehrenberger gern einen Elfmeter gesehen, doch der Referee sah es anders.

Ärger um Eckball

„Nach der Pause hatten wir dann vier bis fünf Topchancen“, haderte Hartl. Und hatte auch mit weiteren Entscheidungen des Schiris kein Glück. Die Gäste reklamierten nach einem Foul an Stefan Mjka wieder einen Elfmeter, wieder gab es keinen. Dann wurde Guntramsdorf auch noch ein Brunnhofer-Treffer aufgrund einer Abseitspositin aberkannt. „Das war aber keines“, schnaufte Hartl. Bis in der 93. Minute auch noch der Todesstoß für Guntramsdorf kam - und der war wieder umstritten. Ein Schuss Kaltenleutgebens ging ins Torout, die Gäste rechneten mit einem Abstoß. Doch plötzlich gab es Eckball für die Hausherren. Die führten den Corner schnell aus, die Guntramdorfer waren da noch nicht gestaffelt, Keeper Matjias Schreiber noch nicht mal richtig in seinem Tor, als Mirzet Hot mit dem 3:2 zum späten Matchwinner Kaltenleutgebens wurde. „So etwas habe ich überhaupt noch nie erlebt“, knurrte Hartl.

Für Guntramsdorf ist Abstiegskampf vorbei

Mit der Derbyniederlage hat Hartl die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt aufgegeben. „Realistisch gesehen ist es vorbei, auch wenn es rechnerisch noch möglich ist“, musste Hartl zugeben. An seiner Position soll das aber nichts ändern, denn: „Wir sind längerfristig in das Projekt gegangen.“

Statistik:

Kaltenleutgeben - Guntramsdorf 3:2 (2:2)

Torfolge: 1:0 (4.) Hellmuth - Schirnhofer, 2:0 (7.) Nikischer, 2:1 (24.) Hanyka, 2:2 (39.) Vuckic, 3:2 (90+3.) Hot

Karten: Woch (56., Gelbe Karte Foul), Schuster (61., Gelbe Karte Foul)Okelmann (89., Gelbe Karte Unsportl.), Brunnhofer (30., Gelbe Karte Foul), Lintner (62., Gelbe Karte Kritik), Grassl (45., Gelbe Karte Kritik), Pegac (76., Gelbe Karte Unsportl.)

Kaltenleutgeben: Stehlik, Petrov, Schuster, Aktas, Nikischer, Hausladen (88. Schön), Krutsch, Woch, Hellmuth - Schirnhofer, Kozo (61. Cazinkic), Roohi Fard (71. Hot)

Guntramsdorf: Pegac, Hanyka, Grassl, Ehrenberger (58. Puskas), Vuckic, Brunnhofer (84. Feher), Okelmann, Stettner, Schreiber, Mjka, Lintner (72. Maglica)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Enver Cindi