Punkteteilung im Abstiegskampf

01.04.2023 16:30

Kaltenleutgeben - Trumau 1:1. Abstiegskampf pur. Kaltenleutgeben gegen Trumau. Der Vorletzte gegen den Vorvorletzten: Beide Teams hatten Punkte bitter nötig. Während die Hausherren aus einer kompakten Defensive zum Erfolg kommen wollten, versuchte es Trumau mit dem Plus an Ballbesitz. Zunächst schien aber der Plan von Kaltenleutgeben aufzugehen. Denn Alexander Nikischer sorgte mit einem super Schuss für die 1:0-Führung der Ziljkic-Elf. „Den hat er super getroffen“, staunte Trumau-Trainer Thomas Markytan, der sich aber mit ganz anderen Problemen plagte. Denn seinem Team fehlte der berühmte letzte Pass für den Torerfolg.

Michetschläger mit spätem Ausgleich

So ging eine aussichtsreiche Chance knapp am Tor vorbei, einmal trafen die Trumauer die Latte. „Wir spielen 30 Meter bis zum Tor sehr gut, aber dann haben wir Probleme“, knurrte Markytan. Als Kaltenleutgeben schon wie der Sieger aussah, schlugen die Gäste noch zu. Nach einem Corner gelang Jan Michetschläger in der 87. Minute noch der Ausgleichstreffer. „Mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein. Mit dem Auftreten bin ich das aber nicht. Wir waren verunsichert, haben ängstlich gespielt“, zählte Markytan auf. Mit dem 1:1 treten beide Mannschaften auf der Stelle. Wirklich helfen tut der Punkt nämlich keinem der beiden Mannschaften.

Tore: Heim Alexander Nikischer (35.), Gast Jan Michetschläger (87.)

Kaltenleutgeben: Michael Stehlik, Michael Krutsch, Michael Hausladen, Nikola Petrov, Alexander Nikischer, Andreas Woch, Sebastian Obermayer, Adam Alijev, Jürgen Schuster, Ismet Aktas, Lukas Hellmuth - Schirnhofer, Luka Lovric, Mirzet Hot, Viktor Kozo, Nico Hartmann, Zejd Cazinkic, Viktor Kozo (HZ. statt Nikola Petrov), Mirzet Hot (62. statt Andreas Woch), Zejd Cazinkic (77. statt Alexander Nikischer)

Trumau: Manuel Trnka, Patrick Resch, Philipp Tannert, Frank Kolesik, Manuel Berghofer, Sebastian Horvath, Dominik Hauswirth, Florian Pfeifer, Sven Saller, Raphael Leskiewicz, Jan Michetschläger, Michael Samek, Daniel Blazevic, Thomas Jaiczay, Dennis Sabani, Mustafa Kadir Helvaci, Mateusz Michal Lewandowski, Thomas Jaiczay (60. statt Florian Pfeifer), Daniel Blazevic (67. statt Dominik Hauswirth)

Karten: Jürgen Schuster (26. Gelb Foul), Sebastian Obermayer (90. Gelb Foul), Sebastian Horvath (44. Gelb Foul), Frank Kolesik (69. Gelb Foul)