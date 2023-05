Erwartungen erfüllt

Ebreichsdorf ist Meister. Keine große Überraschung. Mit der Qualität im Kader war der Titel überfällig. Und doch: Mit dem Druck umzugehen, ist auf dem Feld dann oft eine andere Sache. Doch genau mit dem Druck sind die Ebreichsdorfer Kicker bravourös umgegangen, werden in der kommenden Saison in der 2. Landesliga Ost spielen.

Schöner hätte es für den Verein nicht kommen können. Im Rahmen der 100-Jahr-Feier wurde der Gebietsliga-Titel gefeiert. Besser hätte es das Drehbuch nicht schreiben können. So gab es doppelten Grund zu feiern. Und am Wochenende geht für einige Meisterkicker der Party-Marathon am Ballermann weiter.

Mit den bereits bekannten Transfers rund um Oliver Mohr und Patrick Haas ist klar, dass der ASK auch dort ein gewichtiges Wort um den Titel mitsprechen wird. Der sofortige Aufstieg in die 1. Landesliga ist zwar (offiziell) nicht das erklärte Ziel, aufgrund der Qualität im Kader wäre das aber wiederum auch keine Überraschung.