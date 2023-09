Spieler in der Pflicht

Vor der Saison ein Mitfavorit auf den Meistertitel, nach vier Runden peinlichst blamiert. Bei Casino Baden ging zuletzt alles schief — 0:6 gegen Wiener Neudorf, 1:10 gegen Wiener Neustadt II. Die Trennung von Trainer Werner Hasenberger war alternativlos.

Weiter zu machen, als wäre nichts passiert, wäre untragbar gewesen. Hasenberger für die derzeitige Misere die alleinige Verantwortung in die Schuhe zu schieben, wäre aber genauso falsch. Am Trainer alleine kann es nicht gelegen sein, immerhin legte dieser im Frühjahr noch die längste Siegessträhne seit der Meistersaison in der 1. Klasse 2014/15 hin. Hasenberger schaffte mit den chronisch von Abstiegssorgen geplagten Badenern noch fast spielerisch den Klassenerhalt. Im Sommer kamen mit Wostry, Buljic und Zlatkovic große Namen. Kubin ist nach seinem Kreuzbandriss wieder fit. Es herrschte Aufbruchsstimmung in der Dammgasse. Nun ist Krisenzeit. Eine Wende kann nur die Mannschaft herbeiführen, die bisher alles schuldig blieb.