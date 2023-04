Notbremse gezogen, Platz zwei verpasst

Werbung

MARIA LANZENDORF - LEOPOLDSDORF 1:0. Die Gäste fanden schon nach kurzer Zeit die erste Topchance vor. Kapitän Marcel Hribernik tankte sich durch die Innenverteidigung, zog ab, traf aber nur das Außennetz. Er vergab kurz vor dem Halbzeitpfiff eine weitere Möglichkeit. Er setzte den Ball nur knapp neben die linke Stange.

Maria Lanzendorf vergab die beste Chance in Halbzeit zwei, kurz nachdem Leopoldsdorfs Klaus Münzberger nach einem Torraub vom Platz flog. Er hielt nach einem weiten Ball seinen Gegenspieler am Trikot fest (50.). Den anschließenden Freistoß setzte Milan Milojevic an die Stange.

In der 60. Minute führte ein Missverständnis zum 1:0 für die „Maria“. Florian Hoffmann spielte den Ball zurück, da er hinter sich einen Mitspieler erwartete, aber es war nur Stürmer Pavol Bures da, der Richtung Tor zog. Zunächst konnte Schlussmann Daniel Balics den Schuss abwehren, aber im Nachsetzen erzielte Bures per Kopf den Siegestreffer.

Chancen gab es dann noch auf beiden Seiten, aber Tore sahen die 200 Zuschauer keine mehr. „Ich habe einen stärkeren Gegner erwartet, bin aber glücklich, dass ich mit einem Sieg im Lokalderby starten konnte“, meinte Maria Lanzendorfs neuer Trainer Branko Cvetkovic. Sein Gegenüber Thomas Haidner haderte mit der Chancenauswertung. „Wir haben aber auch nicht stark gespielt.“

23.04.2023 12:30

Statistik:

Maria Lanzendorf - Leopoldsdorf / Wien 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (60.) Bures

Karten: Mihaljica (25., Gelbe Karte Foul), Ebinger (79., Gelbe Karte Foul), Romic (13., Gelbe Karte Unsportl.)Chyla (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Münzberger (50., Gelbe Karte Foul), Akpinar (90+1., Gelbe Karte Kritik)

Maria Lanzendorf: Zelinsky, Ebinger, Koller, Schiller, Mihaljica, Bures (72. Yando), Lackner (82. Hentschl), Milojevic, Meister, Romic, Slavov (90. Sheref)

Leopoldsdorf / Wien: Balics, Hoffmann, Menning, Fuger, Hribernik, Bouazizi (82. Piro), Akpinar, Hofer, Chyla, Münzberger, Gessler

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Mehmet Günes