„Wir sind auseinandergefallen“

MARIENTHAL - BAD FISCHAU/BRUNN 2:6. „Heute habe ich einen schweren Arbeitstag“, scherzte Marienthals Stadionsprecher nachdem er zum wiederholten Mal einen Torschützen von Bad Fischau ankündigen musste. Dabei verliefen die ersten Minuten ganz nach Wunsch des Gastgebers. Nach einem Angriff über links verfehlte Raphael Straka den Ball nur knapp, aber Calvin Stifter war bei der zweiten Stange zur Stelle: 1:0 in Minute 12!

Die Blau-Weißen vergaben im Anschluss eine Topchance nach der anderen. Stifter scheiterte im 1-gegen-1-Duell am Torhüter, Straka verstolperte eine ähnliche Situation.

In Halbzeit zwei waren die Gäste dran. In Minute 48 kam es zum Duell zwischen Bad Fischaus Adrian Cech und Marienthals Außenverteidiger Julian Schekulin. Der Marienthaler drehte sich im Kreis, da er den aufspringenden Ball suchte und Cech nutzte die Gelegenheit mit einem wunderschönen Schlenzer, der via Innenstange ins Netz sprang. Fünf Minuten später trafen die Gäste nach einem Querpass zunächst die Stange, aber den Abpraller verwandelte Philipp Zelenka zum 2:1.

„Alle haben nur den Schlitz offen“

Nach einer Stunde erhöhte Zelenka mit einem Weitschuss auf 3:1. Wenigen Minuten darauf schrammten zwei Spieler von Bad Fischau nach einem Querpass am Ball vorbei. „Schau‘, dass hinten wieder Ordnung herrscht. Alle haben nur den Schlitz offen“, forderte Marienthals Trainer Manfred Rosenegger seinen Abwehrchef Patryk Bercik auf, die Spieler davon abzuhalten zu meckern und die Konzentration aufrecht zu halten. Vergeblich. In Minute 69 kam Sandro Mikic im 16er zum Ball und traf unbedrängt zum 4:1.

Fünf Minuten später fiel der nächste Treffer. Daniel Randak machte via Innenstange das 5:1. In der Schlussphase konnte ASK-Spieler Niklas Schwanda, der nach einem Schuss von Aaron Erhart den abgewehrten Ball über die Linie drückte, auf 2:5 verkürzen, aber auf der anderen Seite stellte Randak praktisch mit dem Schlusspfiff auf 6:2 für Bad Fischau. „Eine Katastrophe. Wir sind nach dem ersten Gegentreffer auseinandergefallen. Ich kann mir nicht erklären, wieso sich meine Mannschaft so abschießen hat lassen“, wirkte Rosenegger nach dem Schlusspfiff sehr nachdenklich.

30.04.2023 11:00

Statistik:

Marienthal - Bad Fischau-Brunn 2:6 (1:0)

Torfolge: 1:0 (12.) Stifter, 1:1 (48.) Cech, 1:2 (53.) Zelenka, 1:3 (60.) Zelenka, 1:4 (69.) Mikic, 1:5 (73.) Randak, 2:5 (81.) Schwanda, 2:6 (90.) Randak

Karten: Ribic (50., Gelbe Karte Foul)Cech (75., Gelbe Karte Foul), Kohn (32., Gelbe Karte Kritik), Binder (72., Gelbe Karte Foul)

Marienthal: Stifter, Erhart, Kodra (39. Ribic), Bercik, Dworsky, Rastoka (62. Schwanda), Schekulin, Dingelmaier, El Mokadem, Straka, Schlossinger

Bad Fischau-Brunn: Cech Marco, Yavuz, Binder, Avdiu, Postl, Stein, Randak, Cech Adrian (79. Stickler), Misic (36. Zelenka), Mikic (74. Cech), Schmidl

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Kurt Hertelt