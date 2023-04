Markytans Aufstieg

Schon am Montag setzte Thomas Markytan seine Mannschaft in Trumau darüber in Kenntnis, dass er ab Sommer nicht mehr Trainer des Gebietsligisten sein würde. Wohin es geht, verriet er seinen Spielern da noch nicht, weil es noch nicht fix war. Seit Mittwochabend ist es aber klar: Markytan wird neuer Trainer von Gloggnitz, wo ja bereits bekannt war, dass Thomas Leonhardsberger mit Sommer nicht mehr an der Seitenlinie steht.

Am Donnerstag wurde die Gloggnitzer Mannschaft darüber in Kenntnis gesetzt. „Wir waren schon länger in Kontakt, waren über die Jahre immer wieder im Austausch. Deswegen haben wir auch regelmäßig gegen Trumau in der Vorbereitung getestet. Wir sind überzeugt, dass wir mit Thomas Marktytan den richtigen Mann gefunden haben“, gibt Gloggnitz-Sektionsleiter Alexander Niklas Einblick. Damit geht eine aufwendige Trainersuche zu Ende - unter anderem war auch Thomas Husar, Christoph Stifter und Christopher Maucha auf dem Gloggnitzer Wunschzettel.

Markytan ist „total glücklich“

„Ich bin total glücklich. Das is eine Riesenchance und eine Riesenherausforderung für mich. Ich war überrascht, dass mich Gloggnitz zu einem Gespräch eingeladen hat. Beim zweiten Gespräch waren wir uns dann relativ schnell einig und haben alles fixiert“, gibt Markytan Einblicke in die Finalisierungsphase. In welcher Liga er übernehmen wird, steht allerdings noch nicht fest. Denn Gloggnitz spielt vorne mit, hat durchaus Titelchancen. Die Regionalliga wäre für Markytan Neuland, in der 1. Landesliga coachte er schon in Traiskirchen. „Ich freue mich jedenfalls auf die tolle Mannschaft, die ich übernehmen darf“, so Markytan.

Aktuell gilt bei Markytan der Augenmerk aber noch Trumau. Und dort steht noch immer Abstiegskampf am Programm. „Da bin ich jetzt dafür zuständig, dass wir wieder auf die Siegerstraße zurückkommen“, macht Markytan deutlich. Im schlimmsten Fall könnte es nämlich drei Absteiger geben . Dann wäre Trumau gefährdet, befindet sich derzeit auf dem drittvorletzten Platz. Auch davon wird die Trainersuche beim ASK abhängen. „Es kam jetzt nicht so überraschend, dass uns Thomas verlässt. Er hat es uns rechtzeitig gesagt, wir gehen im Guten auseinander“, betont Obmann Helmut Horvath, der schon dabei ist, potentielle Kandidaten zu sondieren.