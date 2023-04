Reisenberg weiter im Flow

Werbung

01.04.2023 16:30

Reisenberg - Kirchschlag 3:0. Es war das Duell der Auftaktsieger. Denn sowohl Reisenberg als auch Kirchschlag siegten zum Rückrundenstart. Speziell im ersten Durchgang zeigten sich die Kirchschlager robust und präsent, hatten auch eine Spur mehr vom Spiel. Anders verlief es beim Chancenverhältnis - da hatten beide Teams de facto nichts vorzuweisen. Während die Anfangsphase der zweiten Hälfte noch umkämpft war, erspielten sich die Reisenberger nach einer Stunde Vorteile. „Dann ist es nur mehr in eine Richtung gegangen“, meinte Reisenberg-Coach Patrick Kasuba. Captain Alfred Werner brachte die Hausherren dann nach 71 Minuten in Führung. Nach einem hohen Ballgewinn musste Werner schlussendlich nur mehr den Keeper umkurven, stellte auf 1:0 (71.). Acht Minuten später sorgte Mert Kol für das 2:0, ehe Werner nach Querpass von Sebastian Horvath nur mehr ins leere Tor zum 3:0 einschob. „Der Sieg ist dann auch in der Höhe verdient ausgefallen“, jubelte Kasuba.

Tore: Heim Mert Kol (80.), Heim Alfred Werner (71.), Heim Alfred Werner (90.)

Reisenberg: Bernhard Reiter, Bernhard Morgenthaler, Mert Kol, Alfred Werner, Stefan Haringer, Alexander Blaha, David Weiss, Michael Krakowitsch, Dezider Egri, David Schnakl, Furkan Tekinsoy, Jakob Ritter, Sahin Kilic, Adnan Türkalp, Sebastian Horvath, Michael Richter, Alexander Thurner, Alexander Thurner (63. statt Michael Krakowitsch), Michael Richter (80. statt Furkan Tekinsoy), Sebastian Horvath (86. statt Mert Kol), Sahin Kilic (86. statt Alexander Blaha)

Kirchschlag / BW: Benjamin Schier, Dominik Kleinrath, Thomas Wieser, Lukas Pernsteiner, Marcell Toth, Matthias Schwarz, Tim Horvath, Bence Patrik Sipos, Thomas Kirnbauer, Mario Tackner, Martin Kotrba, Moritz Strobl, Florian Vollnhofer, Georg Vollnhofer, Rene Puchegger, Christian Toth, Mario Breitfellner, Georg Vollnhofer (55. statt Dominik Kleinrath), Rene Puchegger (70. statt Tim Horvath), Christian Toth (82. statt Martin Kotrba)

Karten: Dezider Egri (40. Gelb Unsportl.), Mert Kol (67. Gelb Unsportl.), Dominik Kleinrath (7. Gelb Kritik), Bence Patrik Sipos (60. Gelb Kritik), Mario Tackner (67. Gelb Unsportl.)