Später Sieg für Leopoldsdorf

Die erste Hälfte? Chancenarm. Zwar sah Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba seine Elf mit leichten optischen Vorteilen, richtig zwingend wurde aber keine der beiden Mannschaften. Das änderte sich aber nach dem Seitenwechsel. Alfred Werner tankte sich mit einem Solo durch, der Treffer wollte ihm aber nicht gelingen. „Mit seiner Klasse ist das eigentlich wie ein Elfmeter“, hätte sich Kasuba die Führung gewünscht. Doch dann übernahm Leopoldsdorf das Kommando, wurde besser. „Bis zur 70. Minute war es hart umkämpft, dann ahben sie aber Übergewicht bekommen“, musste Kasuba zugeben.

Menning mit dem Goldtor

Bei zwei Möglichkeiten klopften die Gäste an, bis Leopoldsdorf in der 85. Minute das Goldtor gelang. Einen Stanglpass konnten die Hausherren im ersten Versuch noch klären, den Versuch von Daniel Menning aber nicht mehr - 1:0. „Aufgrund der letzen Minuten war das okay,aber auch ein 0:0 wäre okay gewesen. Leistungstechnisch war es ein Fortschritt, auch wenn wir nicht so die Gefährlichkeit hatten“, resümierte Kasuba.

Statistik:

Reisenberg - Leopoldsdorf / Wien 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (85.) Menning

Karten: Blaha (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Richter (51., Gelbe Karte Foul)Hofer (71., Gelbe Karte Foul), Hoffmann (76., Gelbe Karte Foul)

Reisenberg: Reiter, Weiss, Tekinsoy, Haringer (74. Simlovic), Horvath (62. Türkalp), Kilic, Morgenthaler, Kilicaslan, Werner, Richter Michael, Blaha

Leopoldsdorf / Wien: Münzberger, Irlweck (HZ. Piro), Hribernik, Akpinar, Bouazizi, Balics, Menning, Chyla, Hoffmann, Hofer, Gessler (89. Erdogan)

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Hasan Bingöl