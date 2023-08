Himberg - Kirchschlag, Freitag, 19.30 Uhr. „Ich bin froh, dass mir wieder der komplette Kader zu Verfügung steht“, erhofft sich Himbergs Trainer Helmut Zeiner im Heimspiel den ersten Dreier. Etliche Spieler kehren wieder zurück, dazu zählen unter anderem Innenverteidiger Roman Christ sowie der zuletzt gesperrte Luca Foller.

Berndorf - Wiener Neudorf, Samstag, 16.30 Uhr. In der vergangenen Runde feierte Aufsteiger Berndorf bereits den zweiten Sieg der noch jungen Saison. Bisher klappte es für die Mannschaft von Trainer Albin Kajtezovic in der Gebietsliga aber nur auswärts gegen Leopoldsorf und Breitenau. Am Wochenende hofft der 37-Jährige auf den ersten Heimsieg vor eigenem Publikum: „Ich kann Wr. Neudorf schwer einschätzen. Wir werden wieder veruschen unser Spiel aufzuziehen und zu gewinnen.“ Die Wiener Neudorfer kommen mit einem 6:0-Kantersieg über den BAC im Rücken.

Fortuna WNSC II - Casino Baden, Samstag, 17 Uhr. „Aus heutiger Sicht ist die Aufgabe fast schon unlösbar. Die Innenverteidigung bleibt unser Problem“, blickt BAC-Trainer Werner Hasenberger dem Spiel pessimistisch entgegen. Zuletzt gab es für den BAC ja eine 0:6-Klatsche gegen Wiener Neudorf.

Bad Fischau - Breitenau, Samstag, 18.30 Uhr. „Wir wollen uns vor den Leuten Zuhause weiter im besten Licht präsentieren“, so Bad Fischau-Coach Thomas Steiner. „Jetzt kommt das Spiel gegen Fischau. Die kommen sicher mit breiter Brust nach neun Punkten aus drei spielen“, so Breitenaus Sektionsleiter Markus Krachler, der neben dem verletzten Schlussmann Noah Stöger auch auf den gesperrten Milan Csicsvari verzichten muss. Für Breitenau-Trainer Roman Waldherr eine besondere Rückkehr zu seinem Ex-Meisterteam.

Hirschwang - Eggendorf, Sonntag, 10.30 Uhr. „Jetzt kommt Hirschwang auswärts, was sicher auch schwierig ist, aber wir wollen versuchen dort die ersten Punkte zu holen. Es wäre absolut wichtig“ ist Eggendorf-Trainer Michael Schmidt vorsichtig optimistisch.

Marienthal - Leopoldsdorf, Sonntag, 11 Uhr. „In diesem Duell gibt es keinen Favoriten. Die Tabelle sagt noch gar nichts aus. Die Leopoldsdorfer haben viel mehr drauf und haben eine spielstarke Mannschaft“, warnt Marienthals Coach Ernst Horvath. „Wir wollen und wir müssen punkten. Das kann aber nur gelingen, wenn wir die vielen Chancen, die wir auch zuletzt hatten, dieses Mal nutzen“, kommentierte Leopoldsdorfs Trainer Peter Kautzner.

Maria Lanzendorf - Reisenberg, Sonntag, 12.30 Uhr. „Die Reisenberger sind eine körperlich starke Mannschaft, die über die Zweikämpfe zum Erfolg kommen. Wir könnten mit einem Sieg einen Sprung nach oben machen.“ „Ich hoffe wieder auf eine gute Besetzung und auf die Rückkehr von Dezider Egri. Wir wollen die Partie aber so oder so gewinnen“, meint Trainer Patrick Kasuba vor dem Auswärtsspiel.