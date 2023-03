Das Gipfeltreffen

"Wir freuen uns, dass wir überzeugend gewonnen haben gegen einen guten Gegner und werden auch in Leopoldsdorf versuchen das Beste rauszuholen", jubelte Hirschwang-Coach Peter Kaltenegger nach dem 3:0-Sieg gegen Wiener Neudorf, der allerdings auf Libor Zondra (5. Gelbe Karte), Patrick Adlboller (Gelb Rot) und Dominic Brandstätter (verletzt) verzichten muss.

Wiener Neudorfer Warnschuss

Nicht den gewünschten Start in die Rückrunde fand Wiener Neudorf mit der 0:3-Pleite gegen Hirschwang vor. „In dieser Liga ist alles möglich. Es wird wie immer auf die Tagesverfassung ankommen. Wir müssen die Leistungen aus der Vorbereitung abrufen. Vielleicht haben wir die Niederlage gegen Hirschwang als Warnschuss gebraucht“, hofft Wiener Neudorf-Coach Damir Ozegovic. Auf der anderen Seite holte Bad Fischau im Derby gegen die Wiener Neustädter Juniors ein 2:2. "Wir wollen nach dem Unentschieden mit einem Sieg nachlegen", tönt Bad Fischau-Trainer Daniel Kohn.

„Sturmspitze der Extraklasse“

Mit einem 1:0-Sieg über Guntramsdorf verlief der BAC-Rückrundenstart nach Wunsch. „Mit Maria Lanzendorf erwartet uns aber eine sehr gute, kompakte Mannschaft. Mit Miro Slavov haben sie eine Sturmspitze der Extraklasse“, schwärmt Casino Baden-Trainer Werner Hasenberger, der auf den gesperrten Slaven Misuric verzichten muss. Maria Lanzendorf will hingegen nach der Auftaktpleite gegen Reisenberg ein anderes Gesicht zeigen.

Topduell in Ebreichsdorf

Leader Ebreichsdorf empfängt den ersten Verfolger Marienthal. Spannung ist vorprogrammiert! „Ich freue mich sehr darauf, von der Kulisse wird es ein Topspiel“, ist sich Ebreichsdorf-Trainer Skinny Maucha sicher. Doch den Start hatte er sich anders vorgestellt, wohl nicht mit einem mageren 1:1-Remis gegen Kaltenleutgeben gerechnet. Dagegen fand die Rosenegger-Elf mit einem 2:0-Derbysieg über Leopoldsdorf en perfekten Start in die Rückrunde vor.

Duell der Auftaktsieger

Die 0:3-Pleite in Kirchschlag ist Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba noch in schmerzhafter Erinnerung: „Die wollen wir zuhause ausmerzen.“ Nach einer starken Performance beim 3:1-Sieg über Maria Lanzendorf sind die Vorzeichen dafür jedenfalls gut. Doch auch Kirchschlag gab sich keine Blöße, siegte in Trumau mit 3:0. In Reisenberg kann Kirchschlag-Coach Stefan Pürrer auf Thomas Wieser bauen, allerdings fehlt Daniel Trobollowitsch gesperrt.

Punkte gegen den Abstieg

„Gegen Ebreichsdorf haben wir einen Bonuspunkt und eine Brust geholt. Jetzt müssen wir das auch in einem Spiel bestätigen, wo wir auch wirklich gefordert sind zu punkten.“ Kaltenleutgeben-Coach Boban Ziljkic ist bewusst, dass es gegen Trumau trotz dem überraschenden Punktgewinn ein ganz anderes Spiel werden wird. Dass Kaltenleutgeben vor Selbstvertrauen strotzen wird, ist auch Trumau-Trainer Thomas Markytan klar: „Da geht es für beide Mannschaften um alles.“

Klassenerhalt wird noch unrealistischer

Schon vor dem Rückrundenauftakt war die Mission Klassenerhalt für Guntramsdorf ein vager Traum. Der nach der 0:1-Pleite gegen Casino Baden noch kühner wurde. „Wir haken den Klassenerhalt erst ab, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist“, gibt sich Guntramsdorf-Coach Michael Hartl kämpferisch, der gegen starke Wiener Neustädter Juniors allerdings auf Michael Pegac, Sani Vuckic und Christoph Stettner verzichten muss.



Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Leopoldsdorf / Wien - Hirschwang (Seizer), Wr. Neudorf - Bad Fischau-Brunn (Erkus), Baden Casino - Maria Lanzendorf (Erdil), ASK Ebreichsdorf - Marienthal (Lenz). Samstag, 16.30 Uhr: Reisenberg - Kirchschlag / BW (Ak), Kaltenleutgeben - Trumau (Strauch), SC Wr. Neustadt Juniors - Guntramsdorf (Borucki).