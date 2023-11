Der direkte Kampf um die Winterkrone

Breitenau - Fortuna WNSC II, Freitag, 19 Uhr. Für Breitenau gilt es, den Vorsprung auf den Tabellenkeller zu vergrößern. Für die Wiener Neustädter gilt es, mit einem Sieg auf Tuchfühlung mit der Spitze zu bleiben. Dementsprechend spannend sind die Vorzeichen.

Casino Baden - Leopoldsdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Nach der Niederlage im Kellerduell gegen Eggendorf liegt Casino Baden auf dem letzten Tabellenplatz. Den könnte der BAC mit einem Sieg und Schützenhilfe aus Berndorf zunächst wieder verlassen, Denis Husejnovic, Casino Badens Sportlicher Leiter zeigt sich aber eher pessimistisch: „Wir können uns nur selbst überraschen. Die drei Punkte wären aber enorm wichtig, damit wir den Anschluss nicht verlieren und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen.“

Wiener Neudorf - Reisenberg, Freitag, 19.30 Uhr. Für Wr. Neudorf geht es nach dem Nachtragsspiel gegen Leopoldsdorf nur zwei Tage später weiter mit dem Heimspiel gegen Reisenberg. „Ein anderer Termin war nicht möglich, so müssen wir halt in 48 Stunden sechs Punkte holen“, meinte Wr. Neudorf-Trainer Eldar Topic zu Beginn der Woche. Auf der Gegenseite placken Gäste-Coah Patrick Kasuba die Sperren von Torhüter Bernhard Reiter und Alexander Blaha: „Unsere zwei Gesperrten Spieler fehlen jetzt gegen Wr. Neudorf, dass macht es nicht leichter.“

Berndorf - Eggendorf, Samstag, 14 Uhr. Berndorf hofft auf ersten Heimsieg. Für Berndorf geht es in der letzten Runde der Herbstsaison noch um den ersten Sieg vor heimischen Publikum. Nach der 2:3-Niederlage gegen Kirchschlag in der Vorwoche pocht Trainer Albin Kajtezovic auf Wiedergutmachung: „Wir müssen das Spiel abhacken, das letzte Spiel in dieser Herbstsaison positiv bestreiten und endlich den ersten Heimsieg holen.“

Maria Lanzendorf - Himberg, Samstag, 14 Uhr. „Ich bin mir sicher, dass wir in Maria Lanzendorf ein anderes Gesicht zeigen“, meinte Himbergs Obmann und Spieler Alexander Gogic nach der Heimniederlage gegen Bad Fischau/Brunn. „Ich werde die Burschen motivieren, damit sie wissen, um was es geht.“ Die Rot-Schwarzen kassierten zuletzt in Hirschwang die dritte Niederlage in Folge und wollen endlich wieder anschreiben. Die letzte Heimniederlage gegen Himberg liegt über sechs Jahre zurück – damals gewannen die Himberger knapp mit 4:3.

Marienthal - Hirschwang, Samstag, 14 Uhr. Im Spitzenspiel der Liga will der ASK Marienthal gegen Verfolger Hirschwang voll anschreiben. „Es ist ein unangenehmer Gegner mit einer wuchtigen Offensive. Diese müssen wir in den Griff bekommen“, weiß Marienthals Trainer Ernst Horvath. Bisher standen sich die beiden Mannschaften zwei Mal gegenüber. In der vergangenen Saison gewann Hirschwang beide Duell klar mit 4:1 zu Hause und mit 3:1 am ASK-Platz.