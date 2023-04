Werbung

Drei Spiele, drei Siege. Casino Baden startete makellos in die Rückrunde, trifft nun auf Reisenberg. „Wir müssen aber am Boden bleiben, es kann schnell in die andere Richtung gehen“, warnt BAC-Trainer Werner Hasenberger. Reisenberg gewann ebenfalls die ersten beiden Spiele der Rückrunde, musste sich aber gegen Trumau klar mit 1:4 geschlagen geben. „Wir wissen nicht, wie die Personalsituation ist“, rätstelt Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba. Dezider Egri ist nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt, genauso wie Stefan Haringer mit seiner fünften Gelben Karte. Bernhard Morgenthaler und Arif Kilicaslan sind fraglich, David Weiss angeschlagen.

„Dürfen uns nicht mehr ausruhen“

Noch keinen Punkt holte Wiener Neudorf in der Rückrunde - und muss sich so langsam auf den Abstiegskampf einstellen. „ Wir dürfen uns langsam nicht mehr darauf ausruhen, keinen Druck zu haben“, redet Wiener Neudorf-Coach Damir Ozegovic seiner Mannschaft ins Gewissen. Nach der Derbypleite gegen Guntramsdorf wartet mit Maria Lanzendorf der nächste Gegner aus der unteren Region. Womit das Duell quasi zum Sechs-Punkte-Spiel wird. "Wenn wir so wie gegen Baden und Wiener Neustadt auftreten, dann haben wir gute Chancen“, ist Maria Lanzendorf-Coach Andreas Emerschitz überzeugt.

Papierform spricht für Leopoldsdorf

Endlich der erste Sieg. Im Derby gegen Wiener Neudorf holte Guntramsdorf den ersten Dreier der Saison. Nun geht es nach Leopoldsdorf. Da hat Guntramsdorf-Coach Michael Hartl aber nicht gerade die Qual der Wahl. „Wir haben fünf Gesperrte“, hadert Hartl. Puskas, Lintner, Okelmann, Brunnhofer und Feher fehlen gesperrt. Leopoldsdorfs Trainer Thomas Haidner sieht sich gegen das Schlusslicht klar in der Favoritenrolle: "Von der Papierform her sind die Rollen klar verteilt, aber wir müssen da erst einmal gewinnen. Wird keine einfache Aufgabe."

Das Duell der alten Rivalen

In den letzten Saisonen war es meistens das Topduell: Ebreichsdorf gegen Bad Fischau. Der Tabellenführer aus Ebreichsdorf geht als so klarer Favorit, wie schon lange nicht mehr in den Schlagabtausch. Auch weil Bad Fischau mit zahlreichen verletzten Spielern bei Weitem nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Die Bad Fischauer werden gut beraten sein, es Hirschwang nachzumachen. Die verloren zwar mit 0:2 gegen Ebreichsdorf, waren aber die bessere Mannschaft.

Trumau braucht „Sahnetag“

Als Underdog geht Trumau in das Spiel in Marienthal. Dabei holten sich die Trumauer Selbstvertrauen, siegten mit 4:1 gegen Reisenberg. „Marienthal ist eine super Mannschaft, das wird ganz schwer für uns. Sie haben für mich die stärkste Defensive der Liga und haben vorne Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Wir müssen hinten hellwach sein und vorne einen Sahnetag erwischen“, erklärt Trumau-Trainer Thomas Markytan. Marienthal kann für das Duell wieder auf die zuletzt gesperrten Patryk Bercik und Omar El Mokadem zurückgreifen.

Derby in Wiener Neustadt

Als haushoher Favorit gehen die Wiener Neustädter Juniors in das Heimderby gegen Kirchschlag. Die Kirchschlager mussten sich zuletzt nach Führung noch Casino Baden beugen, die Juniors siegten gegen Maria Lanzendorf klar mit 5:3.

Kaltenleutgeben braucht Sieg

Gegen Marienthal setzte es für Kaltenleutgeben eine klare 1:5-Pleite. Der Vorletzte ist auch im Heimspiel gegen Hirschwang der Underdog. Die Kaltenegger-Elf verlangte Ebreichsdorf zuletzt alles ab, musste sich aber dennoch mit 0:2 geschlagen geben.

Die nächste Runde

Freitag 19:30 Uhr:Baden Casino - Reisenberg (Govedarevic) Wr. Neudorf - Maria Lanzendorf (Ünlü) Leopoldsdorf / Wien - Guntramsdorf (Usrael) ASK Ebreichsdorf - Bad Fischau-Brunn (Ergin) Marienthal - Trumau (Toiflhart) Samstag 15:30 Uhr:SC Wr. Neustadt Juniors - Kirchschlag / BW (Obritzberger) 16:30 Uhr:Kaltenleutgeben - Hirschwang (Kazanci)