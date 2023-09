Ein Termin, sieben Spiele

Eggendorf - Himberg, Freitag, 19.30 Uhr. „Eggendorf spielt nicht auf dem Niveau von Wiener Neustadt, aber wir müssen unsere Leistung abrufen, um bestehen zu können“, kommentierte Himbergs Trainer Helmut Zeiner.

Casino Baden - Berndorf, Freitag, 19.30 Uhr. Die vergangenen Tage bei Casino Baden waren durchaus turbulent. Zunächst kassierte man eine deftige 1:10-Schlappe gegen Wr. Neustadt II. Danach trennten sich die Wege mit Trainer Werner Hasenberger. Bis auf Weiteres leitet Co-Trainer Enli Konci die Geschicke, allerdings nur interimistisch. Der 35-Jährige wird weiter mit Personalsorgen auf der Innenverteidigerposition zu kämpfen haben. „Die Mannschaft muss Charakter zeigen. Die Qualität ist vorhanden, wir bringen sie aber nicht auf den Platz“, hofft Obmann Christian Fleischer auf eine Reaktion seiner Badener. Auf der Gegenseite will Berndorf weitere wichtige Punkte einfahren. In der Vorwoche blieb ein Sieg nach einem Last-Minute-Ausgleich von Wr. Neudorf verwehrt, den will Trainer Albin Kajtezovic dafür umso mehr gegen den BAC einfahren: „Wir spielen um zu gewinnen. Wir richten uns nicht nach dem Gegner und wollen unser Spiel aufziehen.“

Breitenau - Maria Lanzendorf, Freitag, 19.30 Uhr. "Gegen Maria Lanzendorf wird es für uns interessant. Ich kenne die Mannschaft nicht", steht Breitenaus Sektionsleiter Markus Krachler vor einer Unbekannten. „Breitenau wird sicher Vollgas geben. Ich bin froh, dass ein paar Stammspieler wieder zurückkehren“, kommentierte Maria Lanzendorfs Trainer Branko Cvetkovic.

Kirchschlag - Fortuna Wr. Neustadt II, Freitag, 19.30 Uhr. Mit einem 10:1-Kantersieg sorgte Wiener Neustadt nicht nur für Jubelstürme, sondern war damit auch für das Aus von BAC-Trainer Werner Hasenberger verantwortlich. Kirchschlag ist nach der Galavorstellung im Derby jedenfalls gewarnt.

Leopoldsdorf - Hirschwang, Freitag, 19.30 Uhr. "Doppelreiter ist gegen Eggendorf aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Er wird dann aber wieder dabei sein. Sonst ist alles fit", kann Hirschwangs Peter Kaltenegger auf den gesamten Kader zurückgreifen. „Marienthal war auch ungeschlagen und wir haben gut mitgehalten, daher ist auch gegen Hirschwang etwas möglich“, hofft der Trainer des SC Leopoldsdorf, Peter Kautzner, dass seine Mannschaft am Freitag punktet.

Reisenberg - Marienthal, Freitag, 19.30 Uhr. Nachdem sich Reisenbergs Goalgetter und Kapitän Alfred Werner wegen Kritik in Maria Lanzendorf zwei Mal Gelb abholte, wird er im anstehenden Derby gegen Marienthal fehlen. Für Trainer Patrick Kasuba war die Entscheidung des Schiedsrichters unverständlich. Er fühlte sich gar um den Sieg betrogen, sah der 46-Jährige vor dem 2:2 und dem Ausschluss einen klaren Elfmeter für seine Mannschaft. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Comebacker Mert Kol in Maria Lanzendorf wohl am Meniskus und wird somit gegen Marienthal ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. „Uns steht viel Bastelarbeit bevor, um im Derby einen schlagkräftigen Kader auf die Beine zu stellen. Durch die Ausfälle wird es natürlich schwieriger, trotzdem wollen wir gewinnen“, so Kasuba vor dem Spiel gegen Marienthal. Auf der Gegenseite warnt Coach Ernst Horvath: „Ich kenne Reisenberg in- uns auswendig. Meine Söhne spielen auch dort. Es wird ein freundschaftliches Duell, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen.“

Wiener Neudorf - Bad Fischau, Freitag, 19.30 Uhr. „Wir müssen da noch zuwarten wie der Kader aussieht. Avdiu hat mit der Leiste Problem, musste auch raus. Randak hat einen Schlag auf die hüfte bekommen. Sonst ist alles da“, so Bad Fischau-Coach Thomas Steiner.