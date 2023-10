Ex-Leader hat den Leader zu Gast

Casino Baden - Kirchschlag, Freitag, 19.30 Uhr. Mit dem Heimspiel gegen Kirchschlag wartet auf Casino Baden fast schon ein Sechs-Punkte-Spiel. „Die nächsten Spiele haben oberste Priorität“, hofft BAC-Trainer Enli Konci auf positive Ergebnisse in den nächsten Wochen.

Reisenberg - Fortuna WNSC II, Freitag, 19.30 Uhr. . Reisenberg lacht momentan von Rang zwei der Tabelle und schwimmt in diesem Herbst weiter auf der Erfolgswelle. Im anstehenden Heimspiel gegen Kirchschlag will Trainer Patrick Kasuba den Erfolgslauf prolongieren: „Wr. Neustadt ist eine spielstarke Mannschaft und eigentlich ein Titel-Mitfavorit. Bis jetzt haben sie etwas enttäuscht, wir schauen aber auf uns. In Reisenberg ist es immer unangenehm zu spielen. Wir wollen weiter überraschen und Punkte sammeln.

Wiener Neudorf - Eggendorf, Freitag, 19.30 Uhr. Der 3:0-Auswärtssieg über Kirchschlag am Wochenende war wie Balsam auf der Wr. Neudorfer Seele. Gegen Tabellenschlusslicht Eggendorf hofft Coach Eldar Topic auf den ersten Heimsieg seit drei Spielen: „Eigentlich ist es ein Pflichtsieg. Eggendorf hat mit dem neuen Trainer aber frischen Wind bekommen. Sie werden uns die Punkte sicher nicht schenken und sind gewarnt. Wir werden die Spannung hoch halten und hoffentlich zu Hause endlich wieder gewinnen.“

Bad Fischau - Hirschwang, Samstag, 15 Uhr. Das Duell der Runde geht in Bad Fischau über die Bühne, wo der ASK den Tabellenführer Hirschwang empfängt. Die mussten zuletzt aber eine 1:2-Pleite gegen Berndorf einstecken. Und Bad Fischau? Die Steiner-Elf musste sich mit 0:1 gegen Marienthal geschlagen geben. Logisch, dass beide Teams wieder voll anschreiben wollen.

Berndorf - Himberg, Samstag, 15 Uhr. In Berndorf kommt es am Samstag zum Duell der Aufsteiger. Beide Teams sind nach zehn Runden in der Liga angekommen, wobei vor allem die Berndorfer am Wochenende mit ihrem Sieg gegen Hirschwang für Furore sorgten. „Es treffen zwei Aufsteiger und zwei Mannschaften die in dieser Liga wirklich Fußball spielen wollen aufeinander. Ich glaube es wird ein Spiel auf Augenhöhe, wir wollen aber auf jeden Fall gewinnen“, so Berndorf-Coach Albin Kajtezovic.

Maria Lanzendorf - Marienthal, Samstag, 15 Uhr. Eine knappe Auswärtsniederlage musste Maria Lanzendorf gegen Wiener Neustadt einstecken. Genauso knapp siegte Marienthal zuletzt - nämlich mit 1:0 - gegen Bad Fischau.

Breitenau - Leopoldsdorf, Sonntag, 11 Uhr. Nicht gerade mit viel Selbstvertrauen steht Breitenau da. Denn zuletzt verloren die Breitenauer das Kellerduell Eggendorf.