Im Derby erstmals punkten

Eggendorf - Marienthal, Freitag, 19.30 Uhr. „Es wird schwierig, aber sie sind sicher nicht unschlagbar. Ich persönlich freue mich aufs Duell. Ich kenne noch ein paar in Marienthal, weil ich dort gespielt habe“, so Eggendorfs Trainer Michael Schmidt. „Eggendorf hat zwei bis drei sehr gute Fußballer im Kader und sie werden bestimmt nicht so auftreten wie zuletzt in Maria Lanzendorf“, erwartet sich Marienthals Trainer Ernst Horvath eine schwere Aufgabe.

Breitenau - Berndorf, Freitag, 19.30 Uhr. Breitenau muss nach dem Nasenbeinbruch auf Goalie Noah Stöger verzichten, ist aber guter Dinge. „Warum soll es in den nächsten Wochen nicht auch funktionieren“, so Obmann Andreas Mogenbesser.„Wir wollen genauso wie zu Hause auch auswärts unsere Punkte machen. Es wird ein paar Veränderungen in der Mannschaft geben und ich werde ein bisschen etwas ausprobieren“, so Berndorf-Coach Albin Kajtezovic vor dem Spiel in Breitenau.

Himberg - WNSC II, Freitag, 19.30 Uhr. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt möchte der SC Himberg gegen Wiener Neustadt erstmals anschreiben. „Sollten wir einmal das Momentum bekommen, dann können wir auch Wiener Neustadt schlagen. Sie kochen auch nur mit Wasser“, meinte Trainer Helmut Zeiner.

Leopoldsdorf - Maria Lanzendorf, Freitag, 19.30 Uhr. Maria Lanzendorfs Trainer Branko Cvetkovic hat gute Erinnerungen an Leopoldsdorf. Er hat im Vorjahr sein erstes Pflichtspiel mit der „Maria“ gegen den SCL bestritten und einen 1:0-Derbysieg feiern können. „Die Leopoldsdorfer werden Vollgas geben, weil sie nach zwei Niederlagen gewinnen müssen. Wir werden ihnen aber einen harten Kampf liefern. Sollten wir ähnlich stark spielen, wie gegen Eggendorf, ist ein Sieg drinnen.“ Auf der anderen Seite weiß Leopoldsdorfs Coach Peter Kautzner, wie wichtig ein Erfolg nach zwei Niederlagen wäre. „Wir müssen den schlechten Saisonstart verdauen, denn jetzt heißt es: punkten!“

Wiener Neudorf - Casino Baden, Freitag, 19.30 Uhr. „Wr. Neudorf ist eine spielerisch extrem starke Mannschaft. In unserer Situation wird das ganz schwer, da wir in der Innenverteidigung eine Baustelle haben. Wir sind definitiv Außenseiter“, erwartet BAC-Trainer Werner Hasenberger ein schweres Spiel.

Kirchschlag - Hirschwang, Samstag, 16.30 Uhr. „Vielleicht kommen zwei Spieler zurück gegen Hirschwang. Vielleicht auch Mario Tackner“, so Kirchschlag-Coach Stefan Pürrer. „Wir sind kadermäßig voll. Mal sehen, ob die selben elf wieder auflaufen. Da ist der ein oder andere Feldspieler wo etwas gefehlt hat und Ersatzspieler haben sich aufgedrängt“, so Hirschang-Coach Peter Kaltenegger.

Reisenberg - Bad Fischau, Samstag, 18 Uhr. Die Reisenberger starteten gleich mit zwei Siegen in die Saison. Jetzt wartet mit Bad Fischau am Samstag die nächste Heimpartie. Trainer Patrick Kasuba stellt den Gegner über seine Mannschaft, erinnert sich aber noch gerne an das letzte Aufeinandertreffen. In der vorletzten Runde der vergangenen Saison siegten seine Reisenberger mit 4:2. „Bad Fischau steht denke ich über uns. Durch das letzte Ergebnis werden sie aber vorsichtig sein. Wir schauen von Woche zu Woche und wollen auch dieses Spiel gewinnen“, so Kasuba. „Es hätte sich wahrscheinlich keiner gedacht, dass das Spitzenduell in der dritten Runde Fischau gegen Reisenberg ist, auch wenn es eine Momentaufnahme ist“, so Bad Fischau-Coach Thomas Steiner.