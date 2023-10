Mit Trainereffekt gegen den Keller

Casino Baden - Himberg, Freitag, 18.45 Uhr. Die 2:3-Niederlage gegen Hirschwang verschärfte die Krise in der Badener Dammgasse. „Wir sind mitten im Abstiegskampf“, Casino Badens Sportlicher Leiter Denis Husejnovic klare Worte. Mit Himberg und Kirschlag warten jetzt zwei richtungsweisende Spiele auf den BAC. „Es geht um den Abstieg. Da müssen gerade die Spiele zu Hause gewonnen werden. Für mich sind sechs Punkte Pflicht“, so Husejnovic. Auf der Gegenseite meint Himberg-Trainer Helmut Zeiner: „Wir müssen aufgrund der vielen Ausfälle unser Spiel verändern und über den Kampf und die Leidenschaft kommen.“

Hirschwang - Berndorf, Freitag, 18.45 Uhr. Neben den verletzten Stefan Vollnhofer, Patrick Wedl und Manuel Funovics ist Libor Zondra gesperrt und Dominic Brandstätter mit seiner Ausbildung verhindert. "Da fehlen uns einige Leute", so Trainer Peter Kaltenegger der mit der Situation aber gut umgeht: "Wir sind aber entspannt. Die jungen können sich so beweisen.“ Auf der Gegenseite wird Tormann Ömer Ilhan nicht zur Verfügung stehen, dafür könnte Thomas Tannert wieder in die Startelf zurückkehren. Tannert fehlte in der vergangenen Trainingswoche krankheitsbedingt.

Leopoldsdorf - Reisenberg, Freitag, 18.45 Uhr. „Wir haben gegen Wiener Neustadt endlich Spielglück gehabt und wollen auch gegen Reisenberg punkten, um von den hinteren Tabellenrängen rauszukommen. Der Ausfall von Alfred Werner ist für die Reisenberger natürlich ein hoher Verlust“, kommentierte Leopoldsdorfs Coach Peter Kautzner den Kreuzbandriss, den sich der Spielmacher im Heimspiel gegen Eggendorf zugezogen hatte.

Marienthal - Bad Fischau, Samstag, 15.30 Uhr. „Sie haben große Spieler in der Innenverteidigung, schnelle Leute auf der Seite und technisch gute Kicker vorne. Es ist eine sehr gute Mannschaft, aber wir wollen gewinnen, alles andere interessiert mich nicht“, meinte Marienthals Trainer Ernst Horvath. „Byslovsky hat noch gefehlt, aber ich sage vorsichtig optimistisch, er ist nächste Woche wieder dabei.“, so Bad Fischau-Trainer Thomas Steiner.

Kirchschlag - Wiener Neudorf, Samstag, 16.30 Uhr. „Langsam habe ich das Gefühl, wir sind verflucht. Die Mannschaft setzt den Plan Woche für Woche um, am Ende fehlt uns aber die Kaltschnäuzigkeit. Die Mannschaft muss sich wieder aufrichten“, hofft Wr. Neudorf-Trainer Eldar Topic auf ein Erfolgserlebnis in der Buckligen Welt.

Fortuna WNSC II - Maria Lanzendorf, Samstag, 17 Uhr. „Die Köpfe sind wieder oben“, ist Maria Lanzendorfs Sportleiter Christopher Neubauer überzeugt, dass die Spieler, unter anderem wegen dem Auswärtserfolg in Bad Fischau, wieder zur alten Stärke finden.

Eggendorf - Breitenau, Samstag, 17.30 Uhr. Die Gastgeber gehen mit einem neuen Trainer ins Duell mit Breitenau. Der wünscht sich zum Start klarerweise einen Sieg. „Ich hoffe, dass wir von einem Sieg sprechen“, so Thomas Haidner. "Sie werden sich Hoffnungen machen. Die sind nicht so schlecht", so Breitenaus Obmann Andreas Morgenbesser zum anstehenden Spiel gegen Eggendorf.