Neuer Leader will nicht baden gehen

Bad Fischau - Maria Lanzendorf, Freitag, 19.30 Uhr. „Momentan ist die ganze Mannschaft K.O.“, erwaret sich Maria Lanzendorfs Ex-Trainer Branko Cvetkovic keine Überraschung in Bad Fischau. Bei Bad Fischau ist Baris Yavuz wieder zurück von der Sperre. „Manuel Byslovsky war am Oberschenkel angeschlagen und musste raus. Ich denke, dass es aber nichts schlimmeres ist“, kann Thomas Steiner auf den ganzen Kader setzen.

Casino Baden - Hirschwang, Freitag, 19.30 Uhr. Auch wenn die Leistungskurve in den letzten Wochen klar nach oben zeigte, musste sich Casino Baden am Wochenende gegen Marienthal geschlagen geben. Gegen Hirschwang sind die Karten neu gemischt. Leicht, wird es aber nicht, wie Badens Sportlicher Leiter Denis Husejnovic weiß: „Sie haben die stärkste Offensive der Liga. Zuletzt hat uns offensiv etwas die Durchschlagskraft gefehlt, vielleicht ist aber etwas möglich.“ „Wir hoffen, dass wir solange wie möglich ganz vorne sein dabei sein dürfen“, so der Wunsch von Peter Kaltenegger, Trainer des neuen Tabellenführers aus Hirschwang. In Baden soll der nächste Dreier her. Kaltenegger hat mit Wedl, Vollnhofer und Funovics zwar Ausfälle zu beklagen, kommt bisher aber gut damit zurecht.

Leopoldsdorf - Fortuna WNSC II, Freitag, 19.30 Uhr. Nach den beiden Erfolgen in den letzten Runden hofft der SC Leopoldsdorf auf eine weitere Erfolgsmeldung gegen Wiener Neustadt. „Wir müssen kompakt stehen und Charakter zeigen, um punkten zu können. Wir wollen in das obere Tabellendrittel raufmarschieren“, betonte Trainer Peter Kautzner.

Reisenberg - Eggendorf, Freitag, 19.30 Uhr. Wär hätte das vor der Saison gedacht? Reisenberg liegt nach acht Runden auf Rang vier. Der anstehende Gegner aus Eggendorf hingegen, mit nur einem Sieg aus sieben Spielen, auf dem letzten Tabellenplatz. „Wir wissen wie das ist, waren wir ja letzte Saison in einer ähnlichen Situation. Wir wollen ihre Krise ausnutzen und den nächsten Sieg einfahren“, hofft Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba auf den nächsten Dreier. Bei den Eggendorfern ging die Ära Michael Schmidt zu Ende. Bis Freitag soll aber ein neuer Cheftrainer an der Linie stehen. „Die Spieler müssen in Kopf befreit werden und das geht nur mit einem neuen Trainer“, so Eggendorfs Thomas Pollak.

Wiener Neudorf - Himberg, Freitag, 19.30 Uhr. „Aufgrund unserer Ausfälle müssen wir mit Geschwindigkeit und Leidenschaft zum Erfolg kommen“, meinte Himbergs Trainer Helmut Zeiner.

Berndorf - Marienthal, Samstag, 15.30 Uhr. Es war ein Torspektakel, am Ende aber ein verdienter und eigentlich deutlicher 6:3-Sieg den die Berndorfer vergangene Runde in Maria Lanzendorf einfuhren. Auswärts klappt es für Berndorf richtig gut, ist man sogar auf Platz eins in der Auswärtstabelle. Nur daheim funktioniert es für die Mannschaft von Trainer Albin Kajtezovic noch nicht: „Es wird Zeit, dass wir auch zuhause voll punkten.“ Auf der Gegenseite stellt Marienthal-Trainer Ernst Horvath klar: „Berndorf hat viele gute Kicker, wie Ex-Marienthaler Raphael Straka, in ihren Reihen. Die Offensive ist nicht zu unterschätzen. Sie haben in acht Partien 18 Tore gemacht. Wir fahren aber nicht dorthin, um drei Punkte abzugeben. Wir wollen vorne dabei bleiben.“

Breitenau - Kirchschlag, Samstag, 17 Uhr. In Breitenau ist man für das Derby gegen Kirchschlag gerüstet. Bis auf Marcus Marzinger sollte weiter alle Spieler zur Verfügung stehen. „Man weiß nie, was die ganze Woche passiert, aber mit Stand jetzt sollten alle da sein. Der Kader sollte zur Verfügung stehen“, so Obmann Andreas Morgenbesser. Bei Kirchschlag sieht die Situation ein weinig anders aus. Mit Dominik Kleinrath (Gelb-Rot-Sperre) und Lukas Pernsteiner (Kreuzbandriss) fehlen in dem ohnehin schon kleinen Kader zumindest zwei Leistungsträger.