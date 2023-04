Stoßgebete im Abstiegskampf

Werbung

In den Bezirksgrenzen vereint – und dennoch spricht beim Duell von Trumau gegen Reisenberg niemand von einem Derby. „Da würde ich nicht auf die Idee kommen, davon zu sprechen“, winkt Trumau-Trainer Thomas Markytan ab. Brisanz bringt das Duell dennoch mit. Denn seit dem Reisenberger Aufstieg konnte Trumau kein Duell für sich entscheiden. „Ein Gegner, der uns nicht liegt und gegen uns noch nie verloren hat. Sie sind sowas wie ein Angstgegner“, weiß auch Markytan. Was so nicht ganz stimmt. In bisher sechs Duellen gewann Trumau immerhin ein Mal – bei einem Vorbereitungsspiel im Jänner 2019 mit 5:1. Der starken Bilanz ist sich Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba ebenfalls bewusst – und visiert einen Sieg an. „Nach den zwei Siegen in der Rückrunde wollen wir Anschluss nach oben halten. Es schaut freundlicher aus als noch vor einer Woche“, machten Kasuba und Co. wichtige Punkte gegen den Abstieg, überholten damit die Trumauer.

Weiteste Anreise für den Leader

Für Hirschwang gab es gegen Leopoldsdorf zuletzt ein 2:2-Remis. „Ein Riesenkompliment, wie sich die Mannschaft defensiv verhalten hat. Das war top. Da sind wir gut aufgestellt für die Partie gegen Ebreichsdorf“, fühlt sich Hirschwangs Peter Kaltenegger gewappnet, der nun wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen kann. Libor Zondra und Patrick Adlboller kommen von den Sperren zurück. Auf der anderen Seite sprühen die Ebreichsdorfer nach dem Sieg im Spitzenspiel über Marienthal nur so vor Selbstvertrauen. „Da erwartet uns eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga“, kennt Ebreichsdorf-Coach Skinny Maucha die Stärken der Hirschwanger ganz genau. Randnotiz: Für den Tabellenführer ist das Spiel gegen Hirschwang die weiteste Auswärtsreise der Liga.

Derby in Guntramsdorf

Mit zwei Punkten liegt Guntramsdorf noch immer abgeschlagen am Tabellenende. Für den Klassenerhalt braucht es mittlerweile mehr als nur mehr ein Wunder. „Solange es möglich ist, werden wir alles dafür tun“, bleibt Guntramsdorf-Coach Michael Hartl bei seinem Credo. Auch die Wiener Neudorfer sind mit dem bisherigen Verlauf der Rückrunde alles andere als zufrieden. „Gegen Bad Fischau hat mir das zwar schon ein bisschen besser gefallen. Aber noch fehlt uns das Erfolgserlebnis. Dann sind wir sicher wieder schnell in der Spur“, erzählt Wiener Neudorf-Coach Damir Ozegovic. In Guntramsdorf sieht er in jedem Fall Gefahren: „Sie sind in derselben Situation wie wir letztes Jahr. Sie haben Druck, müssen gewinnen. Ob es sie extra motiviert oder hemmt, wird man sehen.“

„Kommen um voll zu punkten“

Mit dem 2:1-Sieg in Wiener Neudorf tankte Bad Fischau Selbstvertrauen. Nun wartet das Heimspiel gegen Leopoldsdorf. "Im Kader wird sich nichts tun. Manuel Byslovsky wird noch brauchen, aber wird nach der Woche wieder einsatzfähig sein. Enzo Schmidl ist krankheitsbedingt länger ausgefallen, muss daher von neu beginnen. Das dauert noch bis er bei 100 Prozent ist", gibt Bad Fischau-Coach Daniel Kohn Einblicke in die Kadersituation. Leopoldsdorf-Coach Thomas Haidner weiß, was auf ihn zukommt: „Ich erwarte mir einen Gegner, der uns rasch unter Druck setzen will, aber wir kommen um voll zu punkten.“

Luxusproblem bei den Juniors

Ein Highlight - und gleichzeitig eine schwere Aufgabe wartet auf Maria Lanzendorf in Wiener Neustadt. „Ich erwarte mir nicht viel. Jede Mannschaft muss in diesem großen Stadion und diesem großen Platz ein enormes Laufpensum erbringen. Interessant wird es aber, wenn wir es schaffen, in Führung zu gehen“, hofft Maria Lanzendorf-Coach Andreas Emerschitz. Doch wer wird bei den Juniors spielen? Darüber muss sich Trainer Hopi Riedl viele Gedanken machen: „Das wird noch schwieriger zu entscheiden, wer spielt, wenn jetzt alle wieder da sind. Ich kann jetzt schon fast garantieren, dass wir wieder eine andere Startelf haben. Es wird spannend, wofür wir uns entscheiden.“

Hasenberger visiert dritten Sieg an

Für Kirchschlag setzte es in Reisenberg eine herbe 0:3-Pleite. Defensivmann Daniel Trobollowitsch musste nach seiner fünften gelben Karte zusehen. „Er sollte eigentlich zurückkommen, ist aber leicht angeschlagen“, so sein Stefan Pürrer Coach, der sonst auf den gesamten Kader setzen kann: „Es sollten sonst halbwegs alle da sein.“ Da sein will auch Casino Baden. Der BAC gewann beide Spiele unter Neo-Coach Werner Hasenberger. Das soll auch gegen Kirchschlag so bleiben. „Da sind einige Maschinen dabei, die viel Laufarbeit leisten“, skizziert Hasenberger die Stärken des Gegners.

„Jedes Spiel ein Endspiel“

Nichts wurde es für Marienthal damit, den Leader zu ärgern. Gegen Ebreichsdorf setzte es eine 0:3-Pleite. Mit dem Heimspiel gegen Kaltenleutgeben wartet nun der Tabellenvorletzte auf die Rosenegger-Elf. „Bei Kaltenleutgeben geht es um den Abstieg. Die werden gegen uns richtig raufen“, fordert Marienthal-Coach Manfred Rosenegger auch mehr Präsenz von seinem Team. Und Kaltenleutgeben? Die konnten sich im direkten Duell gegen Trumau mit dem 1:1 keine Luft verschaffen. „Es wird kein leichtes Spiel. Das ist es in dieser Liga aber nie. Es kommt auf die Tagesverfassung und den Spielverlauf an. Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel“, macht Kaltenleutgeben-Coach Boban Ziljkic auf die Tabellensituation aufmerksam.

Die nächste Runde

Freitag 19:30 Uhr:Trumau - Reisenberg (Kirschner) Hirschwang - ASK Ebreichsdorf (Radenkovic) Guntramsdorf - Wr. Neudorf (Weber) Samstag 15:30 Uhr:Bad Fischau-Brunn - Leopoldsdorf / Wien (Cindi) 16:30 Uhr:SC Wr. Neustadt Juniors - Maria Lanzendorf (Toiflhart) Kirchschlag / BW - Baden Casino (Holzinger) Marienthal - Kaltenleutgeben (Bruckmüller)