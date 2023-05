Taschenrechner hat Hochsaison

Bad Fischau - Trumau, Freitag, 19.30 Uhr. Der Abstiegskampf ist weiter spannend. Die spannendeste Frage: Trifft es zwei oder drei Teams? Jedoch schwierig zu beantworten, weil sich das am Wochenende teilweise mehrmals ändert. Doch egal: Trumau braucht Punkte. „Völlig egal, wer kommt. Wir spielen einen guten Fußball. Es sind Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen“, weiß Trumau-Trainer Thomas Markytan.

Leopoldsdorf fordert „Team der Rückrunde“

Leopoldsdorf - Casino Baden, Freitag, 19.30 Uhr. Sieben Spiele, sieben Mal nicht verloren. Für Casino Baden läuft es unter Neo-Coach Werner Hasenberger weiter Bestens. „Leopoldsdorf hat ein extrem gutes Gegenpressing, sind sehr laufstark. Sie stehen nicht umsonst da vorne, es wird schwierig“, muss Hasenberger allerdings um den Einsatz seines Goalgetters Sinan Apaydin bangen. „Für mich ist Baden das Team der Rückrunde. Sie haben einen guten Trainer, gute Stürmer und stehen sehr kompakt. Unser Ziel ist es, zu Hause voll zu punkten. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen, um uns zu unterstützen“, meint Leopoldsdorfs Trainer Thomas Haidner.



Taschenrechner trennt Ebreichsdorf noch vom Titel

Ebreichsdorf - Reisenberg, Freitag, 19.30 Uhr. Reisenberg braucht Punkte gegen den Abstieg. Ebreichsdorf braucht Punkte, um den Meistertitel auch rechnerisch endlich zu fixieren. Klar ist, dass die Maucha-Elf der haushohe Favorit ist. Davon will sich Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba aber nicht abschrecken lassen: „Wir können in der Liga jeden schlagen.“ Schlaagen lassen will sich Ebreichsdorf-Coach Skinny Maucha aber nicht. Der Titel ist den Ebreichsdorfern nur mehr mit dem Taschenrechner zu nehmen. „Zwei Siege fehlen noch, das er fix ist“, rechnet Maucha vor. Und das auch nur, wenn die Wiener Neustädter Juniors ihre Hausaufgaben erfüllen.

Vor Offensive gewarnt

Hirschwang - Guntramsdorf, Freitag, 19.30 Uhr. „Hirschwang hat eine sehr gute Offensive. Wir sind aber auf Punkte aus. Ich hoffe, dass ich auch den gesamten Kader zur Verfügung habe“, meint Guntramsdorf-Coach Michael Hartl, der vor Zondra, Murseli, Duman und Co. gewarnt ist.

Juniors können Titelparty herauszögern

Wiener Neudorf - SC Wiener Neustadt Juniors, Freitag, 19.30 Uhr. Der Titel ist Ebreichsdorf wohl nicht mehr zu nehmen. Die einzigen, welche die Meisterfeier noch herauszögern können, sind die Wiener Neustädter Juniors. Die müssen zu Wiener Neudorf.

„Wir müssen uns zusammenreißen“

Marienthal - Maria Lanzendorf, Samstag, 16.30 Uhr.

Im Bezirksderby empfängt der zuletzte schwächelnde ASK Marienthal die seit drei Spielen siegreichen Maria Lanzendorfer. „Sie haben einen neuen Trainer und einen Lauf. Bei diesem Derby müssen wir und zusammenreißen“, erhofft sich Manfred Rosenegger in der Heimpartie gegen Maria Lanzendorf eine Leistungssteigerung. Sein Gegenüber, Branko Cvetkovic, kommentiert: „„Wir dürfen nach drei Siegen nicht locker lassen. Marienthal ist aufgrund der Tabellensituation der Favorit und wird gegen uns diese Platzierung bestätigen wollen.“

„Wir werden gewappnet sein“

Kaltenleutgeben - Kirchschlag, Samstag, 16.30 Uhr.

„Wir werden gewappnet sein“, rechnet sich Kaltenleutgebens Trainer Boban Ziljkic durchaus Chancen auf drei Punkte aus. „Auswärts haben wir 2:2 gespielt. Wir werden alles dafür tun, um zu gewinnen.“ Kirchschlag braucht jedenfalls Punkte gegen den Abstieg.