Vor der Krönung

Casino Baden - Ebreichsdorf, Mittwoch, 20 Uhr. Ebreichsdorf erledigte mit dem 4:0-Heimsieg über Reisenberg die Hausaufgaben. Weil aber die Wiener Neustädter Juniors in Wiener Neudorf gewannen, ist die Meisterparty noch vertagt. „Leider konnten wir den Titel nicht fixieren. Einen Sieg in fünf Spielen brauchen wir noch“, rechnet Trainer Skinny Maucha vor. Wenn also Ebreichsdorf in Baden gewinnt, ist der Titel beschlossene Sache. Allerdings: Der BAC ist das einzige Rückrundenteam, das noch ungeschlagen ist.

Trumau kämpft um Punkte

Trumau - Wiener Neudorf, Mittwoch, 20 Uhr. Das letzte Spiel der Trumauer in Bad Fischau wurde aufgrund des Regens abgesagt. Doch egal, wer der Gegner ist: Trumau braucht Punkte gegen den Abstieg. Und die am Besten schon zuhause gegen Wiener Neudorf. „Trumau ist nicht gut in die Rückrunde gestartet, aber kämpft um jeden Punkt. In dieser Liga kann alles passieren“, blickt Wiener Neudorfs Trainer Damir Ozegovic mit Respekt auf das bevorstehende Duell mit dem Tabellenzwölften.

Revanche für Hinspiel

Maria Lanzendorf - Hirschwang, Donnerstag, 17 Uhr. „Das wird ganz schwer ohne ihn“, bereitet Maria Lanzendorfs Trainer Branko Cvetkovic das Fehlen von Stammtorhüter Daniel Koller, der aufgrund einer Tätlichkeit in der Vorrunde die Rote Karte sah und im Spiel gegen Hirschwang fehlen wird, Kopfzerbrechen. Die Maria Lanzendorfer hoffen auf eine erfolgreiche Revanche. Im Hinspiel gingen die Rot-Schwarzen mit 0:7 unter. Jedoch haben auch die Hirschwanger Ausfälle. „Die verletzten sind schon ungeduldig, wollen unbedingt helfen. Da müssen wir aber noch den Riegel vorschieben“, so Trainer Peter Kaltenegger.

Schwerer Gegner für Kirchschlag

Kirchschlag - Marienthal, Donnerstag, 11 Uhr. „Wir müssen Kräfte sammeln und dann das Beste daraus machen“, muss ASK-Trainer Manfred Rosenegger im Auswärtsspiel gegen Kirchschlag auf die Stammspieler Lukas Dingelmaier und Aaron Erhart verzichten. Beide wurden im letzten Spiel vom Platz gestellt. Zudem hat Abwehrchef Patryk Bercik Probleme mit den Adduktoren. Nach dem 4:0-Sieg in Kaltenleutgeben, soll Kirchschlag auch der erste Sieg im heimischen Weststadion gelingen. "Jetzt haben wir Marienthal daheim. Da wollen wir auch daheim anschreiben. Das haben wir noch nicht geschafft im Frühjahr", so Coach Stefan Pürrer.

Bad Fischau als Favorit

Guntramsdorf - Bad Fischau, Freitag, 19.30 Uhr. Eine schwere Aufgabe für Guntramsdorf. Auswärts konnten die Blau-Weißen in dieser Saison noch nicht gewinnen. Bad Fischau-Brunn reist hingegen mit stolzer Brust an. Die letzten drei Spiele wurden gewonnen und dabei wurden 13 Tore erzielt.

Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf

Reisenberg - Kaltenleutgeben, Freitag, 19.30 Uhr. Ein ganz wichtiges Spiel steht am unteren Ende der Tabelle an. Der Elfte aus Reisenberg empfängt den Vorletzten aus Kaltenleutgeben. Ein Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. „Ein wichtiges Spiel. Klar haben wir einen Vorsprung, aber wir nehmen es wie ein Finale“, verdeutlich Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba, der wieder auf Dezider Egri bauen kann.

Tore sind garantiert

Wiener Neustadt Juniors - Leopoldsdorf, Sonntag, 11 Uhr. In diesem Aufeinandertreffen sind Tore garantiert. In den letzten fünf Begegnungen fielen 25 Tore. Die Leopoldsdorfer wollen an der Leistung des Hinspiels anschließen. Im Heimspiel wurde ein 5:2-Erfolg gefeiert.