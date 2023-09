Vorfreude auf Derby

Eggendorf - WNSC II, Freitag, 19.30 Uhr. Mit einem 4:2-Sieg über Kirchschlag feierte Eggendorf den lang ersehnten ersten Saisonsieg. Genau da will Trainer Michael Schmidt anschließen und zuhause gegen Wiener Neustadt II bestehen. Der SC verlor zuletzt mit 1:2 gegen Berndorf, will sich da für die Niederlage rehabilitieren.

Casino Baden - Maria Lanzendorf, Freitag, 19.30 Uhr. „Ein Gegner auf Augenhöhe. Wenn wir so auftreten wie gegen Bad Fischau-Brunn, bin ich zuversichtlich, dass wir Punkte holen werden“, blickt der sportliche Leiter Denis Husejnovic positiv auf die kommende Aufgabe.„Sie haben einen guten Kader und hatten vor Beginn der Saison vor, um den Titel mitzuspielen. In den letzten beiden Partien haben sie die ersten vier Punkte geholt. Wir werden alles probieren“, ist Maria Lanzendorfs Trainer Branko Cvetkovic gewarnt.

Breitenau - Hirschwang, Freitag, 19.30 Uhr. Mehr als neun Jahre ist es her, dass Breitenau und Hirschwang in einem Meisterschaftsspiel gegeneinander antreten mussten. Im April 2014, damals noch in der 1. Klasse Süd, schoss Breitenau die Mannschaft von der Rax mit 7:1 ab. Am Ende der Meisterschaft ein sehr wichtiger Sieg für Breitenau, wurde man doch nur zwei Punkte vor dem SC Hirschwang Meister. „Wir werden sie nicht unterschätzen. Wir werden den Gegner nicht nach der Tabelle einordnen, sondern werden uns auf die Stärken und Schwächen des Gegners einstellen. Breitenau hat Qualität. Wir werden sie nicht unterschätzen“, meint Hirschwang-Coach Peter Kaltenegger.

Leopoldsdorf - Kirchschlag, Freitag, 19.30 Uhr. „Wir hoffen, dass wir endlich einen Dreier machen. Wir pfeifen allerdings aus dem letzten Loch. Das zieht sich schon wie ein Kaugummi“, meint Leopoldsdorfs Trainer Peter Kautzner vor dem Duell mit Kirchschlag. Dort will Kirchschlag die Niederlage gegen Eggendorf vergessen machen.

Reisenberg - Himberg, Freitag, 19.30 Uhr. Am kommenden Freitag wartet zuhause das Derby gegen Himberg auf den SC. Für Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba zählt da nur eines: „Wir spielen immer auf Sieg und sind nicht umsonst vorne mit dabei. Himberg hat eine gute Mannschaft, haben sich aber den Einstieg in die Liga sicher anders vorgestellt. Sie haben die Liga anfangs unterschätzt, nun sind sie aber angekommen. Wenn wir komplett sind, dann sind wir in der Lage, ihnen Paroli bieten zu können.“„Marienthal ist dort bereits umgeflogen. Wir müssen unsere Leistung abrufen, dann können wir auch jeden schlagen“, betont Himbergs Trainer Helmut Zeiner.

Wiener Neudorf - Marienthal, Freitag, 19.30 Uhr. „Ich habe den 3:0-Sieg in Maria Lanzendorf gesehen. Die waren um eine Klasse besser. Da können wir uns warm anziehen“, kommentierte ASK-Trainer Ernst Horvath. Die Wiener Neudorfer sind gemeinsam mit Bad Fischau die letzten beiden Teams, die bisher noch ungeschlagen sind.

Berndorf - Bad Fischau, Samstag, 16 Uhr. Am kommenden Spieltag geht es für Berndorf zuhause gegen den Tabellenführer Bad Fischau-Brunn. Auf heimischer Anlage hat Berndorf noch nicht gewonnen. Das weiß auch Kajtezovic: „Wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen und zum ersten Mal in dieser Saison zuhause voll zu punkten. Alles andere steht nicht zur Debatte.“