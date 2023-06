Wer wird dritter Absteiger?

Wiener Neudorf - Ebreichsdorf, Donnerstag, 20 Uhr. Der Druck ist weg, Ebreichsdorf ist Meister. Die Frage wird eher sein, ob dei den ASK-Meisterkickern nach dem Party-Marathon im Rahmen der 100-Jahr-Feier alle für das Spiel gegen Wiener Neudorf wieder „fit“ sein werden. Wiener Neuidorfs Trainer Damir Ozegovic weiß aber: „Es kommt die beste Mannschaft der Liga.“ Er hofft auf die Unterstützung der Besucher. „Vielleicht kommen über 200 Leute. Wir möchten uns gut präsentieren.“

Reisenberg wohl gerettet

Reisenberg - Hirschwang, Freitag, 19.30 Uhr. Mit einem Derbysieg über Marienthal im Rücken empfängt Reisenberg die Hirschwanger. „Wir müssen uns leistungstechnisch in den nächsten Spielen aber deutlich steigern“, mahnt Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba. Im Nachtrag gab es ein 4:0 gegen Kaltenleutgeben. Damit sind die Reisenberger wohl auch nächstes Jahr in der Gebietsliga.

Nach Klatsche wieder daa

Casino Baden - Marienthal, Freitag, 19.30 Uhr. Es war eine vergangene harte Woche für Casino Baden. Zuerst die 0:12-Klatsche gegen Leopoldsdorf, dann der knappe 2:1-Sieg gegen Nachzügler Kaltenleutgeben. „Damit musst du erst einmal umgehen“, stellt BAC-Trainer Werner Hasenberger klar. Marienthal muss auf den gesperrten Innenverteidiger Antonio Medic verzichten. In den letzten beiden Aufeinandertreffen mussten die Blau-Weißen jeweils im Heimspiel eine 0:1-Niederlage hinnehmen.

Spielsperre ist abgelaufen

Maria Lanzendorf - Guntramsdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Maria Lanzendorf will gegen den Tabellenletzten einen Sieg einfahren, um in der Tabelle nicht den Anschluss zu verlieren. In der Hinrunde hat es mit einem 2:0-Sieg geklappt. Mit dabei ist wieder der Einser-Goalie Daniel Koller, der zuletzt zwei Spiele gesperrt war. Die Guntramsdorfer könnten mit einem Sieg die Chance wahren, die rote Laterne in den letzten Runden noch habzugeben.

Trumau braucht weiter Punkte

Trumau - Leopoldsdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Der 2:1-Sieg gegen Schlusslicht Guntramsdorf reicht Trumau noch lange nicht. Es braucht weiter Punkte gegen den Abstieg.Denn wenn es drei Absteiger gibt, würde es Trumau treffen. „Mit Leopoldsdorf erwartet uns die für mich spielstärkste Mannschaft der Liga, die super Fußball spielen“, ist Trumau-Trainer Thomas Markytan gewarnt, „wir müssen aber auf uns schauen und weiter Spiele gewinnen.“ Die Bilanz der Leopoldsdorfer gegen Trumau kann sich sehen lassen. In den letzten fünf Jahren gewannen die Leos sechs von sieben Partien.

Kaltenleutgebens Abschied

SC Wiener Neustadt Juniors - Kaltenleutgeben, Samstag, 17 Uhr. „In dieser Liga kann alles passieren. Wir hoffen, dass wir die drei Punkte holen. Es wird Zeit dafür“, betont Kaltenleutgebens Spielertrainer Ismet Aktas. Helfen wird das aber nicht mehr. Nach der 0:4-Pleite gegen Reisenberg ist der Kaltenleutgebener Abstieg quasi besiegelt.