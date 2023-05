Zwei Abschiedstourneen

In der Rückrunde gab Casino Baden gegen die Juniors beim 0:0 erstmals Punkte ab. „Mit Wiener Neudorf erwartet und seine ähnliche Kategorie. Sie sind spielerisch gut, da müssen wir am Limit spielen“, weiß BAC-Trainer Werner Hasenberger. Sein Pendant ist gewarnt. „Sie hatten bereits überraschende Siege, sind sehr unberechenbar und haben sich zum Vorjahr ordentlich gesteigert“, kennt Wiener Neudorf-Trainer Damir Ozegovic die Stärken des Gegners.

Guntramsdorfer Abschiedstournee

Spätestens mit der 2:3-Derbyniederlage gegen Kaltenleutgeben hat Guntramsdorf die Hoffnungen auf den Klassenerhalt abgehakt. „Realistisch gesehen war es das, auch wenn es rechnerisch noch möglich ist“, meinte Guntramsdorf-Trainer Michael Hartl. So verkommen die letzten Spiele quasi zu einer Abschiedstournee aus der Gebietsliga. Mit Marienthal ist jedenfalls ein starker Gegner zu Gast.

Kaltenleutgeben braucht Punkte

Mit dem Derbysieg im Rücken hat Kaltenleutgeben wichtige Punkte gegen den Abstieg gemacht. Gerettet ist die Ziljkic-Elf damit aber freilich noch nicht. „Jeder Punkt zählt. Leichter wird es für uns sicher nicht“, betont Kaltenleutgeben-Trainer Boban Ziljkic. Der kommende Gegner Maria Lanzendorf zeigte zuletzt auf, fügte Leader Ebreichsdorf eine Niederlage zu.

Reisenberg mit Personalsorgen

Vor dem Heimspiel gegen Leopoldsdorf plagen Reisenberg-Trainer Patrick Kasuba Personalsorgen: „Das wird schwierig Vor allem, weil wir ein paar Ausfälle haben.“ Die Leopoldsdorfer siegten zuletzt mit 3:0 gegen Kirchschlag, kommen mit Selbstvertrauen nach Reisenberg.

Trumau braucht Punkte

"Wir brauchen nach dem 0:0 nicht alles schlechtreden. Vielleicht tun wir uns jetzt dann auch wieder leichter, wenn wir einen Gegner haben, der nicht so tief steht", glaubt Juniors-Trainer Hopi Riedl vor dem Duell gegen Trumau. Die Trumauer brauchen jedenfalls Punkte gegen den Abstiegskampf. Und Trainer Thomas Markytan will mit dem Klassenerhalt den Verein übergeben. Ab Sommer coacht er ja Gloggnitz.

Hirschwang wirft Rotation an

Aufgrund einiger Ausfälle von Stammkräften bekommen beim SC Hirchwang im Moment andere Spieler die Möflichkeit sich zu beweisen. "Ab und zu flackert da auch was auf. Da erwarte ich mir aber noch mehr. Sie können das jetzt nutzen", so Hirschwang-Trainer Peter Kalteneggers Ansage an die Ersatzkräfte. Die müssen sich auswärts in Bad Fischau beweisen.

Zu Gast im „schönsten Stadion“

"Es fehlen derzeit viele Spieler bei uns, gleich bis zu sechs aus der Startelf. Das hat man auch gesehen, dass der Co-Trainer gespielt hat. Das ist in einer Gebietsliga schwierig bis gar nicht zu ersetzen. Es werden vielleicht ein oder zwei zurückkommrn, Sipos ist gesperrt. Wir werden versuchen das Beste rauszuholen“, übt sich Kirchschlag-Trainer Stefan Pürrer vor dem Duell gegen Ebreichsdorf in Zweckoptimismus. Ebreichsdorf-Trainer Skinny Maucha freut sich auf das Auswärtsspiel: „Das ist die schönste Anlage in der Liga, haben super Leute, dort ist es immer leiwand zu spielen. Ich bin überzeugt, dass uns die Niederlageg gegen Maria Lanzendorf wieder auf den Boden der Realität zurückbringt.“

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: C. Baden - Wr. Neudorf (Strauch; M. Köse, Talpos), Guntramsdorf - Marienthal (Radenkovic; Kocaslan, D. Stajkovic), Maria Lanzendorf - Kaltenleutgeben (G. Knezevic, K. Simon, Ferenczik), Reisenberg - Leopoldsdorf/Wien (Bingöl; Schewzik, M. Previsic), Trumau - SC Wr. Neustadt Juniors (R. Ergin; R. Altindas, Braha).

Samstag, 15.30 Uhr: Bad Fischau-Brunn - Hirschwang (P. Wucherer; Bertha, Aleksic); 16.30 Uhr: Kirchschlag/BW - Ebreichsdorf (M. Kirschner; Erol Erdil, J. Schmidt).