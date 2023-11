Berndorf in Gebietsliga-Realität angekommen

Die Fans des SC Berndorfs waren in den letzten zwei Saisonen von Erfolg nur so verwöhnt. Vor zwei Jahren stieg die Mannschaft von Trainer Albin Kajtezovic in die 1. Klasse auf, schaffte sogar den Durchmarsch in die Gebietsliga. In dieser Zeit blieb Berndorf in der Liga gut dreieinhalb Jahre zu Hause ohne Niederlage.

Bisher spielt der Aufsteiger durchaus eine passable Saison und liegt momentan auf Rang acht. Vor allem in den letzten drei Runden wäre für die Kruppstädter aber mehr möglich gewesen. Seitdem vor drei Runden der damalige Tabellenführer Hirschwang besiegt wurde, warten die Berndorfer auf Punkte. „In der Gebietsliga werden Fehler eiskalt bestraft. Es fehlt uns da noch etwas an Erfahrung. Das soll aber überhaupt kein Vorwurf sein“, kommentiert Obmann Tibor Szöcs.

Auwärts top, zu Hause flop

Während die Gebietsliga langsam Alltag wird, verloren die Berndorfer in den letzten Monaten einen ihrer Trümpfe: Die Heimstärke. „Mit der Tabellenplatzierung können wir zufrieden sein. Als Aufsteiger dürfen wir auch nicht übertreiben. Was uns stört ist, dass wir noch kein Heimspiel gewonnen haben“, spricht Szöcs die Heimschwäche in dieser Saison an.

Während Berndorf die Auswärtstabelle anführt, belegt man in der Heimtabelle den letzten Platz. „Wir rätseln selber. Auswärts spielen wir vielleicht befreiter auf“, vermutet Szöcs. Im letzten Spiel der Herbstsaison gegen Eggendorf besteht die Chance die Statistik aufzubessern: „Wir müssen endlich die ersten drei Punkte zu Hause holen. Dann können wir im Winter nachdenken, ob wir uns vielleicht auf der einen oder anderen Position verstärken.“