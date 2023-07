Für die Gebietsliga gerüstet

Der SC Berndorf rüstet sich für die Gebietsliga. Eine Menge Qualität holt sich Albin Kajtezovic nach dem Aufstieg aus der 1. Klasse. „Mit dem Abstieg wollen wir nichts zu tun haben, strecken uns daher nach der Decke und versuchen uns bestmöglich aufzustellen“, erzählt der Übungsleiter.

Nachdem sich Manuel Lagler bereits mit Saisonende für den SC aussprach, folgten ihm nun Fatlum Laiq (Gloggnitz), Raphael Straka (Marienthal) und Sebastian Grandjean (Trumau). Die drei kennen die Gebietsliga bereits und sollen für weitere Routine sorgen. Außerdem kommen Philipp Theissl, Matthias Gottlieber und Marvin Kral aus Bad Vöslau. Auf der Abgangsseite finden sich neben Marco Michetschläger Kaan Özülkü, Filip Omazic, Daniel Wilfinger und Benni Iancu.

Ob man damit ausreichend für einen Ligaverbleib gewappnet ist, ist für Kajtezovic nur schwer einzuschätzen: „Das ist ganz schwer zu sagen. Wir haben uns schlagkräftig verstärkt und ich bin zuversichtlich. Viel mehr ist aber auch nicht drinnen.“ Michetschläger ist ein schmerzlicher Abgang. Doch die restlichen Transferhandlungen versprechen definitiv eine Verstärkung. Kajtezovic hält dennoch fest: „Ich hoffe dass alle gesund und fit bleiben. Wenn dir regelmäßig die Spieler ausfallen, kannst du dich vorbereiten wie du willst. Das kann man aber auch nicht vorhersehen.“

Die Kaderplanung ist somit abgeschlossen. „Wir wissen, wie das Fußballgeschäft ist. Es kann sich in alle Richtungen immer noch etwas ergeben. Es war ein Vorteil, dass wir so früh wussten, dass wir aufsteigen. So konnten wir rasch alles unter Dach und Fach bringen und richtig planen. Nun geht es nur mehr darum, sich vielleicht Kirschen zu holen“, erklärt der Berndorf-Trainer. Beim Vorbereitungsstart begrüßt Kajtezovic noch einen Trainingsgast: „Ein junger Spieler, der uns noch weiterhelfen könnte. Wenn es passt, kann sich noch etwas verändern.“