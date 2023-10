Geduldiger Ilhan nutzte seine Chance

In der Rückrunde der Vorsaion noch unumstrittener Einser- und damit auch Meistergoalie in der 1. Klasse Süd, musste Berndorfs Ömer Ilhan bis zum vergangenen Spieltag noch auf sein erstes Pflichtspiel in dieser Saison warten.

Grund dafür? Mit Thomas Tannert verstärkten sich die Berndorfer im Sommer mit einem Tormann, der nicht nur Landesliga-, sondern bei Traiskirchen auch Regionalliga-Luft schnuppern durfte. Schnell schenkte Trainer Albin Kajtezovic dem 26-Jährigen sein Vertrauen. Ilhan hingegen musste wieder in die zweite Reihe rücken. „Am Anfang war das echt schwer. Am Ende entscheidet aber der Trainer und das respektiere ich natürlich. Ich habe einfach auf meine Chance gewartet“, meint Ilhan.

Währendessen ist Berndorf voll und ganz in der Gebietsliga angekommen und rangiert komfortabel auf Rang fünf. Coach Kajtezovic zeigte sich in den letzten Wochen, ob der guten Ergebnisse, dennoch das eine oder andere Mal unzufrieden. Gegen Maria Lanzendorf sorgte Kajtezovic daher für die eine oder andere Veränderung in der Startelf. Eine davon eben Ömer Ilhan. „Ich wollte nach dem Spiel gegen Bad Fischau etwas verändern. Auch Thomas hatte in den letzten Wochen Höhen und Tiefen. Ömer hat, wie fast alle neuen Spieler, die Chance genutzt“, so der 37-Jährige. Auch, wenn er drei Gegentreffer (zwei nach Elfmeter) hinnehmen musste, machte Ilhan ein gutes Spiel. „Es war ein schönes Gefühl wieder auf dem Platz zu stehen“, meint Ilhan, der sich so oder so in den Dienst der Mannschaft stellt: „Natürlich hoffe ich, dass ich die Hinrunde fertig spiele. Thomas und ich sind uns aber nicht böse. Am Ende ist keiner wichtiger als die Mannschaft.“